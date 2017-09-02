«Оренбург» вдесятером победил «Крылья Советов» в матче 11-го тура ФНЛ
МОСКВА, 2 сен —
Р-Спорт. «Оренбург» дома победил самарские «Крылья Советов» в матче 11-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
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Встреча, прошедшая в субботу в Оренбурге, завершилась со счетом 3:2. В составе хозяев голы забили Владислав Кулик (39-я минута) с пенальти, Андрей Малых (48) и Владимир Парняков (85). У гостей отличились Срджан Мияйлович (4) и Сергей Корниленко (58). «Оренбург» с 26-й минуты играл в меньшинстве после удаления Дмитрия Андреева.
«Оренбург» набрал 19 очков и занимает шестое место в ФНЛ, «Крылья Советов» с 25 баллами идут вторыми.
В другом матче нижегородский «Олимпиец» на выезде уступил «Тамбову» — 1:2.
|2.09.2017 16:00
|Зрители 3824
|основной раунд: 11-й тур
|Газовик
|Оренбург
|3:2
|Крылья Советов
|Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
|Владимир Федотов
|Андрей Тихонов
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Игорь Федотов (Москва, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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