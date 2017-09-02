«Оренбург» вдесятером победил «Крылья Советов» в матче 11-го тура ФНЛ

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Встреча, прошедшая в субботу в Оренбурге, завершилась со счетом 3:2. В составе хозяев голы забили Владислав Кулик (39-я минута) с пенальти, Андрей Малых (48) и Владимир Парняков (85). У гостей отличились Срджан Мияйлович (4) и Сергей Корниленко (58). «Оренбург» с 26-й минуты играл в меньшинстве после удаления Дмитрия Андреева.

«Оренбург» набрал 19 очков и занимает шестое место в ФНЛ, «Крылья Советов» с 25 баллами идут вторыми.

В другом матче нижегородский «Олимпиец» на выезде уступил «Тамбову» — 1:2.