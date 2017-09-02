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2 сентября 2017, 18:28 | Футбол: Первый дивизион | Р-Спорт

«Оренбург» вдесятером победил «Крылья Советов» в матче 11-го тура ФНЛ

МОСКВА, 2 сен — Р-Спорт. «Оренбург» дома победил самарские «Крылья Советов» в матче 11-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

<em>МОСКВА 2 <span class=error>сен</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Оренбург дома победил самарские Крылья Советов в матче 11-го тура первенства Футбольной национальной лиги (<span class=error>ФНЛ</span>). Увеличить
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Встреча, прошедшая в субботу в Оренбурге, завершилась со счетом 3:2. В составе хозяев голы забили Владислав Кулик (39-я минута) с пенальти, Андрей Малых (48) и Владимир Парняков (85). У гостей отличились Срджан Мияйлович (4) и Сергей Корниленко (58). «Оренбург» с 26-й минуты играл в меньшинстве после удаления Дмитрия Андреева.

«Оренбург» набрал 19 очков и занимает шестое место в ФНЛ, «Крылья Советов» с 25 баллами идут вторыми.

В другом матче нижегородский «Олимпиец» на выезде уступил «Тамбову» — 1:2.

2.09.2017 16:00 Зрители 3824 основной раунд: 11-й тур Газовик
Оренбург 3:2 Крылья Советов
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Владимир Федотов Андрей Тихонов
Голы
39′ Владислав Кулик 77
48′ Андрей Малых 12
86′ Владимир Парняков 9
20 Срджан Мияйлович 4′
8 Сергей Корниленко 57′
Составы
Александр Руденко 1
Андрей Малых 12
17′ 25′ Дмитрий Андреев 15
Адессойе Ойеволе 58
Владимир Парняков 9
Дмитрий Ефремов 11
Артем Попов 27
29′ Роман Воробьев 5
Игорь Удалый 22
63′ Владислав Кулик 77
Благое Георгиев 7
76′ Григорий Чиркин 86
Сергей Бреев 23
46′ Артем Делькин 90
Хасан Мамтов 99
14 Евгений Конюхов
3 Дмитрий Ятченко
4 Иван Таранов 64′
24 Кирилл Гоцук 56′
10 Азер Алиев 90+1′
20 Срджан Мияйлович
8 Сергей Корниленко
22 Сергей Самодин
15 Георгий Зотов 63′
23 Дмитрий Немчанинов 86′
7 Павел Голышев
21 Вячеслав Зинков 54′
9 Алан Чочиев
27 Данил Кленкин 54′
31 Денис Ткачук
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Игорь Федотов (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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Новости Первого дивизиона

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