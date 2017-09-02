Дерби осталось за «Сибирью»

Новосибирцы к матчу против принципиального соперника подходили не в лучшем настроении. Команда Сергея Кирсанова на прошлой неделе вылетела из Кубка России, уступив на выезде «Тюмени». Вслед за той неудачей последовало разгромное поражение в Самаре от «Крыльев Советов». Последние негативные результаты не оказали существенного влияния на положение «орлов» в турнирной таблице чемпионата. Летний отрезок сезона они завершили десятыми.

Что касается томичей, то они в последнее время выступают лучше «Сибири». В прошлом туре коллектив Валерия Петракова у себя дома поделил очки с «Тюменью» — 0:0, а до этого «Томь» в Кубке на выезде разгромила омский «Иртыш» — 4:0. В 1/16 финала второго по значимости турнира нашей страны томичи у себя дома сыграют с «Краснодаром». Впрочем, все предстартовые расклады имели мало отношения к предстоящей битве. Сибирское дерби — вещь в себе. Расположение команд в турнирной таблице здесь уходит на второй план.

Соперники начали встречу в неторопливом темпе. Они обменивались позиционными атаками, которым явно не доставало мысли и конструктива. Пожалуй, чуть изобретательнее в нападении действовали томичи. Гости чаще соперника доводили свои наступления до логического завершения. Один из акцентированных ударов в исполнении команды Валерия Петракова получился довольно опасным. Саная пробил со штрафного чуть выше перекладины. А вот у «Сибири» атакующая игра в дебюте матча совсем не клеилась. Вылазки «орлов» на территорию противника были редкими и ничем запоминающимся не завершались.

Во второй половине первого тайма коллектив Сергея Кирсанова также стал проявлять атакующую активность. Получилось у него заработать несколько перспективных стандартных положений, но извлечь из них выгоду хозяева не сумели. Тем не менее, на 34-й минуте футболистам «Сибири» удалось организовать взятие ворот неприятеля и захватить лидерство. В ходе затяжной атаки новосибирцев мяч удачно отскочил к Дегтярёву, и тот с близкого расстояния хлёстко пробил под перекладину, не оставив никаких шансов Шафинскому — 1:0. Неожиданное развитие событий. В концовке тайма игроки «Томи» пытались исправить положение, но добиться желаемого до перерыва у приезжих не получилось.

Стартовый отрезок второй сорокапятиминутки был очень похож по своему характеру на дебют первой половины встречи, в котором команды долго присматривались друг к другу. Здесь была похожая история. «Томь» пыталась прибрать инициативу к своим рукам, чему хозяева, естественно, противились. Валерий Петраков старался усилить игру своей команды в атаке с помощью замен, но ожидаемого эффекта данные перестановки не оказали. Не получалось у гостей взломать оборону неприятеля. Изредка Цыгану приходилось демонстрировать своё мастерство, но каких-то подвигов в исполнении вратаря «Сибири» мы не видели.

Тем не менее, во второй половине тайма игра приобрела ожидаемые очертания. Территориальное превосходство томичей росло на глазах, а хозяева, в свою очередь, стали чаще искать счастье в резвых контратаках. Однажды Азаров удачно выскочил на оперативный простор и выполнил хороший по замыслу прострел в расчёте на Житнева, но защитники «Томи» удачно сыграли на перехвате и разрядили обстановку. Под занавес встречи у команды Валерия Петракова получилось организовать некое подобие финального штурма владений Цыгана. Уже в компенсированное арбитром время в штрафной площади «Сибири» после розыгрыша углового возникла самая настоящая паника, которой вполне мог воспользоваться Соболев и спасти гостей от поражения, однако защитники «орлов» помешали форварду «Томи» нанести акцентированный удар головой со считанных метров. Команда Сергея Кирсанова сохранила минимальное преимущество в счёте до финального свистка. Важная победа для новосибирцев в принципиальном матче.

«СИБИРЬ» (НОВОСИБИРСК) — «ТОМЬ» (ТОМСК) — 1:0 (1:0).

Гол: Дегтярёв, 34 (1:0).

«Сибирь»: Цыган, Аравин, Цховребов, Плопа, Мищенко, Гладышев (Азаров, 55), Макаренко, Андреев (Парфинович, 46), Магаль (Галыш, 86), Дегтярев, Житнев (Беляев, 84).

«Томь»: Шафинский, Иванов, Микуцкис, Пульич, Деобальд (Померко, 72), Макурин (Кудряшов, 72), Войдель, Сасин, Герасимов (Зуйков, 52), Соболев, Саная.

Главный арбитр: Роман Галимов (Улан-Удэ).

Предупреждения: Войдель, 33. Магаль, 62. Зуйков, 78. Пульич, 90

Удаления: нет.

Лучшие игроки матча: Дегтярёв — Саная

2 сентября. Новосибирск. Стадион «Спартак». 4421 зритель.