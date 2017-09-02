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2 сентября 2017, 17:12 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

«Шинник» в концовке вырвал победу в матче с «Авангардом»

В матче 11-го тура первенства Футбольной национальной лиги встречались ярославский «Шинник» и курский «Авангард».

Игра, проходившая на стадионе «Урожай» в посёлке Караваево Костромской области, завершилась минимальным победой «Шинника».

Единственный гол в этой встрече был забит в концовке — на 90-й минуте точным ударом отметился Михаил Земсков.

В таблице первенства ФНЛ «Шинник» (23 очка), одержавший четвёртую победу подряд, занимает третье место, а «Авангард» (9 очков) располагается на 15-й строчке.

2.09.2017 15:00 Зрители 1000 основной раунд: 11-й тур Урожай
Шинник 1:0 Авангард К
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Александр Побегалов Игорь Беляев
Голы
90+4′ Михаил Земсков 8
Составы
Дмитрий I Яшин 16
Денис Магадиев 2
57′ Евгений Ятченко 23
Дмитрий Чистяков 78
Сергей Нарылков 11
Артем Щадин 17
Эдуард Булия 7
62′ Никита Дроздов 13
Владислав Камилов 21
83′ Дмитрий Самойлов 15
Сослан Кагермазов 6
69′ Эльдар Низамутдинов 9
Михаил Земсков 8
62′ Никита Безлихотнов 99
Сергей Крамаренко 70
1 Александр Саутин
4 Аслан Дашаев
25 Алексей Концедалов
71 Михаил Багаев
97 Денис Никитин
10 Азамат Гурфов
52 Равиль Нетфуллин
20 Иван Подоляк
21 Денис Войнов 63′
58 Руслан Болов
70 Ильнур Альшин 80′
17 Денис Синяев
87 Дмитрий Коробов 79′
95 Илья Петров
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Артем Чистяков (Азов, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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Новости Первого дивизиона

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