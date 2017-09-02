«Шинник» в концовке вырвал победу в матче с «Авангардом»
В матче 11-го тура первенства Футбольной национальной лиги встречались ярославский «Шинник» и курский «Авангард».
Игра, проходившая на стадионе «Урожай» в посёлке Караваево Костромской области, завершилась минимальным победой «Шинника».
Единственный гол в этой встрече был забит в концовке — на 90-й минуте точным ударом отметился Михаил Земсков.
В таблице первенства ФНЛ «Шинник» (23 очка), одержавший четвёртую победу подряд, занимает третье место, а «Авангард» (9 очков) располагается на 15-й строчке.
|
2.09.2017 15:00
|
|
Зрители 1000
|
|
основной раунд: 11-й тур
|
|
Урожай
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter