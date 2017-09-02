Питерское «Динамо» сумело спастись в матче с «Волгарем»

Уже на 6-й минуте матча гости заработали первый угловой. А через 4 минуты второй стандарт они сумели сразу превратить в гол. Это Газзаев на фланге заставил грубовато сыграть Костина, за что тот сразу «сел на карточку». Домашняя заготовка в виде подачи Калинина на дальнюю штангу нашла адресат. Защитники хозяев не разобрались, кто кого должен крыть, и Климов спокойно головой отправил мяч по назначению — 0:1!

Однако динамовцы не опустили рук и отыгрались буквально в следующей атаке. Разыграв мяч в центральном кругу, им удалась позиционная атака, которая завершилась угловым. Подачу замкнул Цвейба, хотя сначала показалось, что это Климов срезал мяч в собственные ворота. Но гол сразу записали на Цвейбу, а потому паритет к радости местной публики на МСА «Петровский» был восстановлен — 1:1.

К слову, гости, в отличие от хозяев, после пропущенного гола минут на 7 отправились в нокдаун. «Динамо» в этот момент контролировало мяч примерно 75% игрового времени, однако создать что-то впереди не получалось. Опасно убегал Кулишев, но арбитр матча зафиксировал первый офсайд в матче на 18-й минуте. К слову, игра получилась богатая на положения «вне игры». Целых 7 раз лайнсмены зажигали флаги в воздухе. Пробили все возможные тоталы, говоря букмекерским языком.

Вышел из комы «Волгарь» на 24-й минуте. И сразу соорудил голевой момент. Бабаев заставил Генералова вытянуться в струну и достать мяч из самой «девятки». Но угловой гостям подать не удалось, поскольку помощник судьи зафиксировал у кого-то офсайд.

Перестроившись и нащупав слабые места в обороне соперника, хозяева поля завладели территориальным преимуществом и стали проводить долгие позиционные атаки. Так на 30-й минуте Коротаев имел отличный шанс вывести свою команду вперед, но Бучнев справился с его ударом из центра штрафной, вовремя сократив угол обстрела.

Но на том атакующие потуги подопечных Александра Точилина и закончились. «Волгарю» после пламенных речей с бровки от Юрия Газзаева удалось завладеть мячом и сбить темп игры.

Ограничиваясь перекатом мяча в центре поля, астраханцы не спешили бежать в атаку. За что могли под занавес тайма и поплатиться. Рогов на 42-й минуте выскочил почти 1на1 с Бучневым, но увидев поднятый вверх флажок лайнсмена не стал завершать атаку ударом. Хотя, может, и стоило бы. Для уверенности. Желтую карточку в таком динамичном эпизоде арбитр вряд ли выписал форварду.

На второй тайм команды вышли без замен. И сценарий дебюта первой половины повторился. На этот раз «Волгарю» удалось забить еще быстрее. Спустя 3 минуты после перерыва Кабутов сделал идеальный навес на Бабаева, и тот с места левого инсайда в касание пробил в дальний угол мимо Генералова! Налицо ошибка Костина, который махнул мимо мяча при попытке перехватить передачу — 1:2.

И вот здесь в оцепенение впали уже футболисты команды из Северной Столицы. Да так, что их главному тренеру пришлось уже на 56-й минуте менять опорника Цвейбу на игрока линии атаки Власова. Оставшись с одним опорником, Александр Точилин очень рисковал. Но эта замена себя в итоге оправдала.

А сначала сравнивать счет Кулишев. Песегов на 69-й минуте сделал отличный навес на 11-метровую отметку, откуда Кулишев пробил прямо под перекладину. В актив Бучнева был записан красивый сэйв.

Заметив неладное, Юрий Газзаев стал делать замены по позиции в основном в центре поля. «Сбейте темп, отберите мяч», — слышалось из его уст с кромки поля. «Динамо» и правда в этот момент было очень близко ко второму мячу. Однако, все их старания могу перечеркнуть Сутормин. Спустя полминуты после выхода на замену на 72-й минуте ему не хватило считанных сантиметров, чтобы замкнуть хороший навес с правого фланга.

«Не забиваешь ты — забивают тебе», — как говорится в самой известной футбольной аксиоме. На 75-й минуте хозяева поля все же добились своего. Тот самый Власов, который вышел вместо Цвейба, мощным ударом по центру переправил мяч в ворота после флангового навеса. Радости у команды из Санкт-Петербурга не было предела. Второй тайм для них складывался тяжело, так что гол получился трудовым, но не без доли везения — 2:2.

Сразу после этого Юрий Газзаев бросил в бой Аслана Дышекова в надежде вырвать победу. На 78-й минуте тот заработал штрафной, с которого Калинин пробил хорошо, но прямо в руки Генералову.

Александр Точилин, в свою очередь, стал усиливать оборону. Вот только на 85-й минуте все его усилия мог перечеркнуть Коротаев. Схлопотав два «горчичника» за 5 минут, нападающий отправился отдыхать досрочно.

И мог «Волгарь» на 92-й минуте вырвать победу в большинстве. Калинин уже начал было праздновать победное взятие ворот, но Евгений Турбин просигнализировал седьмой, последний офсайд в этом матче.

На большее сил у команд уже не хватило. По такой игре ничья стала больше положительной для «Динамо». А вот «Волгарь», дважды ведя в счете, скорее потерял два очка, чем приобрел одно. Питерцы по итогам 11-го тура ниже 4-го места точно не опустятся. Все зависит от результата матча «Шинник» — «Авангард». А вот астраханцев с 6-го места могут потеснить «Оренбург», «Балтика» и «Спартак-2».

СТАТИСТИКА.

«ДИНАМО» (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) — «ВОЛГАРЬ» (АСТРАХАНЬ) — 2:2 (1:1).

Голы: Климов, 10 (0:1). Цвейба, 12 (1:1). Бабаев, 49 (1:2). Власов, 75 (2:2).

«Динамо»: Генералов — Бычков, Костин, Бабенков, Юрганов — Кулишев (Батюнин, 79), Рогов (Козлов, 90+4), Цвейба (Власов, 56), Песегов — Маркосов (Барсов, 73), Коротаев.

«Волгарь»: Бучнев — Таказов, Плиев, Климов, Калинин — Кабутов, Бочков (Дышеков, 77), Бабаев (Сутормин, 69), Газзаев (Шелаев, 58), Букия — Жабкин (Веркашанский, 63).

Судья: Е. Турбин (Дмитров).

Предупреждения: Костин, 10. Коротаев, 81 — Кабутов, 41. Климов, 53. Таказов, 79.

Удаление: Коротаев, 85 (повторное предупреждение).

Владение мячом: 43% — 57%.

Голевые моменты: 4 — 4.

Удары: 9 — 4; в створ ворот: 4 — 3.

Угловые: 5 — 7.

Фолы: 15 — 17.

Офсайды: 4 — 3.