«Химки» ушли от поражения в концовке матча с «Тюменью»
В матче 11-го тура первенства Футбольной национальной лиги «Тюмень» принимала «Химки».
Завершилась встреча вничью со счётом 2:2.
Гости уже на 2-й минуте сумели повести в счёте — автором быстрого гола стал Фёдор Дворников. На 27-й минуте хозяева сумели отыграться — Александр Ставпец счёт сравнял. Выйти вперёд «Тюмень» сумела на 71-й минуте, когда точным ударом отметился Альберт Богатырев. Однако «Химки» сумели уйти от поражения в концовке — на 88-й минуте Николай Тюнин установил окончательный результат.
Главные тренеры
|Владимир Маминов
|Олег Стогов
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Сергей Куликов (Саранск, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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