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2 сентября 2017, 16:07 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

«Химки» ушли от поражения в концовке матча с «Тюменью»

В матче 11-го тура первенства Футбольной национальной лиги «Тюмень» принимала «Химки».

Завершилась встреча вничью со счётом 2:2.

Гости уже на 2-й минуте сумели повести в счёте — автором быстрого гола стал Фёдор Дворников. На 27-й минуте хозяева сумели отыграться — Александр Ставпец счёт сравнял. Выйти вперёд «Тюмень» сумела на 71-й минуте, когда точным ударом отметился Альберт Богатырев. Однако «Химки» сумели уйти от поражения в концовке — на 88-й минуте Николай Тюнин установил окончательный результат.

2.09.2017 14:00 Зрители 2000 основной раунд: 11-й тур Геолог
Тюмень 2:2 Химки
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Владимир Маминов Олег Стогов
Голы
27′ Александр Ставпец 61
71′ Альберт Богатырев 11
37 Федор Дворников 2′
14 Николай Тюнин 88′
Составы
Вячеслав Граб 16
38′ Дмитрий Иванов 5
Дмитрий Гузь 27
Павел Маслов 29
Иван Чудин 8
Алексей Шляпкин 13
Александр Ставпец 61
86′ Артем Юсупов 79
69′ Артур Рябокобыленко 5
Никита Саламатов 30
82′ Андрей Павленко 7
Владимир Лешонок 18
79′ Альберт Богатырев 11
90+1′ Алексей Пустозеров 10
18 Вячеслав Исупов
6 Никита Лапин 32′
25 Диего Малания 56′
27 Кирилл Заика
14 Николай Тюнин
19 Денис Талалай
11 Илья Кузьмичев
4 Айдар Лисинков 67′
77 Иван Беликов
7 Максим Батов 80′
8 Максим Яковлев
23 Батрадз Кокоев 73′
70 Михаил Петрусев
37 Федор Дворников 69′
9 Андрей Мостовой 84′
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Сергей Куликов (Саранск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Гол
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Новости Первого дивизиона

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