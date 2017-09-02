«Химки» ушли от поражения в концовке матча с «Тюменью»

Завершилась встреча вничью со счётом 2:2.

Гости уже на 2-й минуте сумели повести в счёте — автором быстрого гола стал Фёдор Дворников. На 27-й минуте хозяева сумели отыграться — Александр Ставпец счёт сравнял. Выйти вперёд «Тюмень» сумела на 71-й минуте, когда точным ударом отметился Альберт Богатырев. Однако «Химки» сумели уйти от поражения в концовке — на 88-й минуте Николай Тюнин установил окончательный результат.