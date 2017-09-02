«Енисей» обыграл «Ротор-Волгоград» и вышел на первое место в таблице ФНЛ
В матче 11-го тура Футбольной национальной лиги «Енисей» принимал на своём поле «Ротор-Волгоград».
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Встреча проходила на стадионе «Футбол-арена Енисей» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Единственный гол на 76-й минуте записал на свой счёт нападающий Андрей Козлов.
Таким образом, красноярская команда одержала шестую подряд победу в ФНЛ, а волгоградцы продлили свою серию без побед до семи матчей.
«Енисей» (27 очков) вышел на первое место в турнирной таблице ФНЛ, «Ротор-Волгоград» (6) находится на последней 20-й строчке.
|2.09.2017 13:00
|основной раунд: 11-й тур
|Манеж Футбол-Арена Енисей
|Енисей
|1:0
|Ротор-Волгоград
|Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
|Дмитрий Аленичев
|Валерий Есипов
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Павел Кукуян (Сочи, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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