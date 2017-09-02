«Енисей» обыграл «Ротор-Волгоград» и вышел на первое место в таблице ФНЛ

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Встреча проходила на стадионе «Футбол-арена Енисей» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Единственный гол на 76-й минуте записал на свой счёт нападающий Андрей Козлов.

Таким образом, красноярская команда одержала шестую подряд победу в ФНЛ, а волгоградцы продлили свою серию без побед до семи матчей.

«Енисей» (27 очков) вышел на первое место в турнирной таблице ФНЛ, «Ротор-Волгоград» (6) находится на последней 20-й строчке.