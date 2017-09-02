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2 сентября 2017, 15:16 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

«Енисей» обыграл «Ротор-Волгоград» и вышел на первое место в таблице ФНЛ

В матче 11-го тура Футбольной национальной лиги «Енисей» принимал на своём поле «Ротор-Волгоград».

В матче 11-го тура Футбольной национальной лиги Енисей принимал на своём поле Ротор-Волгоград. Увеличить
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Встреча проходила на стадионе «Футбол-арена Енисей» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Единственный гол на 76-й минуте записал на свой счёт нападающий Андрей Козлов.

Таким образом, красноярская команда одержала шестую подряд победу в ФНЛ, а волгоградцы продлили свою серию без побед до семи матчей.

«Енисей» (27 очков) вышел на первое место в турнирной таблице ФНЛ, «Ротор-Волгоград» (6) находится на последней 20-й строчке.

2.09.2017 13:00 основной раунд: 11-й тур Манеж Футбол-Арена Енисей
Енисей 1:0 Ротор-Волгоград
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Дмитрий Аленичев Валерий Есипов
Голы
76′ Андрей Козлов 9
Составы
Михаил Филиппов 47
87′ Константин Гарбуз 19
66′ Павел Рожков 27
Давид Мильдзихов 32
Владимир Камеш 8
Александр Новиков 12
Егор Иванов 21
Вадим Стеклов 77
70′ Алексей Исаев 55
Максим Руднев 20
80′ Андрей Козлов 9
Азим Фатуллаев 6
56′ Александр Кутьин 48
Сердер Сердеров 7
16 Александр Кобзев
5 Антон Пискунов
17 Александр Сидоричев 79′
20 Александр Столяренко
67 Сергей Колычев
88 Андрей Киреев
33 Наиль Замалиев
7 Владимир Романенко 84′
18 Олег Николаев
21 Виктор Борзых 79′
97 Евгений Чабанов
47 Владислав Сысуев 46′ 24′
94 Данила Хахалев
9 Михаил Бирюков 61′
45 Максим Вотинов
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Павел Кукуян (Сочи, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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Новости Первого дивизиона

Игроки «Енисея» вышли на матч с «Ротором» в футболках в поддержку Тена

Игроки «Енисея» вышли на матч с «Ротором» в футболках в поддержку Тена

На матч 11-го тура первенства Футбольной национальной лиги против «Ротора» игроки «Енисея» вышли в футболках в поддержку защитника команды Петра Тена, сообщает официальный «Твиттер» красноярского клуба.
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