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2 сентября 2017, 15:15 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

«Динамо СПБ» и «Волгарь» сыграли вничью, «Сибирь» выиграла у «Томи»

В матче 11-го тура первенства Футбольной национальной лиги «Динамо СПБ» дома сыграло вничью со счётом 2:2 с «Волгарём».

На 10-й минуте Игорь Климов вывел астраханскую команду вперёд, но две минуты спустя Сандро Цвейба счёт сравнял. На 49-й минуте гости вновь повели в счёте — отличился Владлен Бабаев. Отыграться во второй раз динамовцы сумели на 75-й минуте — гол забил Олег Власов.

В другом матче тура «Сибирь» принимала «Томь» и победила с минимальным счётом. Единственный гол на 34-й минуте забил Александр Дегтярёв.

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