«Динамо СПБ» и «Волгарь» сыграли вничью, «Сибирь» выиграла у «Томи»

На 10-й минуте Игорь Климов вывел астраханскую команду вперёд, но две минуты спустя Сандро Цвейба счёт сравнял. На 49-й минуте гости вновь повели в счёте — отличился Владлен Бабаев. Отыграться во второй раз динамовцы сумели на 75-й минуте — гол забил Олег Власов.

В другом матче тура «Сибирь» принимала «Томь» и победила с минимальным счётом. Единственный гол на 34-й минуте забил Александр Дегтярёв.