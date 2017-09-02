Испытание Оренбургом для Тихонова, Маминов дебютирует в «Тюмени», Талалаев vs Писарев

СПРАВИТСЯ ЛИ ФЕДОТОВ С ЛИДЕРОМ?

В Оренбурге пройдет, бесспорно, главный матч дня, в котором встретятся команды, считавшиеся перед стартом безусловными фаворитами турнира. И если «Крылья Советов» в полной мере оправдывают собственный статус, выиграв шесть матчей подряд, а голкипер волжан Евгений Конюхов снова перестал пропускать, то руководству «Оренбурга» после провального старта пришлось прибегнуть к хирургическому вмешательству. А так как на пост главного тренера был приглашен прекрасно знающий коллектив и два года помогавший Роберту Евдокимову Владимир Федотов, больной быстро пошел на поправку.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A4%D0%9A%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3?src=hash">#ФКОренбург</a> внёс в заявку <a href="https://twitter.com/FNLeague">@FNLeague</a> нападающего Хасана Мамтова <a href="https://t.co/7Sphp6gpSs">pic.twitter.com/7Sphp6gpSs</a></p>— ФК Оренбург (@fcorenburg) <a href="https://twitter.com/fcorenburg/status/903208920705093632">31 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Три выигрыша под началом нового тренерского штаба обеспечили выход в 1/16 финала Кубка России и подъем с тринадцатого места на девятое, от которого до занимаемой «Тамбовом» пятой строчки всего одна победа. Для начавшего дышать полной грудью «Оренбурга» предстоящий поединок с лидером — отличная возможность поймать настоящий кураж. Помочь в этом вполне может Хасан Мамтов — лучший бомбардир «Тюмени» в прошлом первенстве, начинавший этот сезон в «Анжи». Впрочем, и без того сильные «Крылья» теперь будут еще крепче в обороне после подписания контракта с вернувшимся в Самару бразильским защитником Надсоном.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Жозе Надсон подписал контракт с "Крыльями Советов" до конца сезона <a href="https://t.co/XIURkDfqfQ">https://t.co/XIURkDfqfQ</a> <a href="https://t.co/lidY3ezsdV">pic.twitter.com/lidY3ezsdV</a></p>— СЭ Футбол (@football_se) <a href="https://twitter.com/football_se/status/902182651527917570">28 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

АЛЕНИЧЕВ ПРОТИВ ЕСИПОВА

Игра в Оренбурге начнется на три часа позже первых матчей тура, по итогам которых в ФНЛ как минимум на какое-то время может смениться лидер. Все зависит от того, чем завершится в красноярском манеже первая тренерская дуэль Дмитрия Аленичева и Валерия Есипова. Специалистов, которые когда-то были соперниками на футбольном поле, и в конце прошлого века их «Спартак» и «Ротор» вели спор за чемпионство. Теперь же ведомые Дмитрием Анатольевичем и Валерием Вячеславовичем команды находятся на противоположных полюсах турнирной таблицы. «Енисей» в соответствии с поставленными руководством задачами держит курс на премьер-лигу, одержав пять побед подряд. Его оборону укрепил вернувшийся в команду Никита Чичерин, а лучший бомбардир первенства Андрей Козлов остается в Красноярске, несмотря на поступившее в четверг огромное по меркам ФНЛ предложение от «Оренбурга».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Егор Титов и Егор Иванов в шоу-матче сотворили шедевр <a href="https://t.co/FKubHisygi">pic.twitter.com/FKubHisygi</a></p>— ФК «Енисей» (@FCEnisey) <a href="https://twitter.com/FCEnisey/status/902901048389636098">30 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Волгоградцам же приходится думать о спасении и выбираться из затягивающего болота зоны вылета. Пока долгожданное возвращение в родной город чудодейственного преображения не принесло, и, не знающий побед с 27 июля «Ротор» снова опустился на последнее место. Откровенно говоря, не верится, что волжане чем-то удивят «Енисей», но хорошая игра против фаворита может помочь команде в психологическом плане перед важнейшим отрезком, по ходу которого подопечных Есипова ждет серия исключительно важных поединков с сопоставимыми по классу и находящимися по соседству «Зенитом-2», «Факелом» и «Авангардом».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="bg" dir="ltr">Денис Кавлинов в ФК «Ротор-Волгоград»<a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80?src=hash">#Ротор</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4?src=hash">#Волгоград</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4?src=hash">#РоторВолгоград</a><a href="https://t.co/4QK7hCK67Z">https://t.co/4QK7hCK67Z</a> <a href="https://t.co/BkVD0ncYmb">pic.twitter.com/BkVD0ncYmb</a></p>— ФК «Ротор» (@RotorFc) <a href="https://twitter.com/RotorFc/status/902236253726367744">28 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

МОЛОДОСТЬ ТОЧИЛИНА ИЛИ ОПЫТ ГАЗЗАЕВА?

Питерское «Динамо» и «Волгарь» по ходу стартового отрезка заслуженно называли открытиями нового сезона. Астраханцы даже в какой-то момент возглавили турнирную таблицу, чего от обновившейся и не обладающей громкими именами команды Юрия Газзаева никто не ожидал. Тем не менее, очевидно, что ресурсы «Волгаря» ограничены, и если за счет выстроенной командной игры она обыгрывает равных себе по классу, то встречи с соседями по лидирующей группе результата не приносят. Счет 0:1 в матчах с «Крыльями Советов» и «Шинником» выглядит достойно, но все равно это поражения.

Встреча в Санкт-Петербурге — возможность опровергнуть последний вывод, либо подтвердить его обоснованность. Это поначалу «Динамо» казалось кому-то калифом на час, но ни неожиданное домашнее фиаско во встрече с «Ротором», ни закономерный проигрыш в Самаре не выбили команду Александра Точилина из колеи. Бело-голубые с завидной стабильностью демонстрируют умение брать очки там, где это положено в соответствии с их нынешним статусом, и уверенно держатся на третьем месте, наступая на пятки «Крыльям» и «Енисею». Питерцы активно провели концовку трансферной кампании, получив квартет новичков, в котором выделяется воспитанник «Зенита» Павел Киреенко. Прошлый сезон 23-летний нападающий провел в «Тосно».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Павел Киреенко перешёл в <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%A1%D0%9F%D0%B1?src=hash">#ДинамоСПб</a><br>23-летний нападающий будет выступать за нашу команду под 55 номером<a href="https://t.co/6F4J4ZJzBR">https://t.co/6F4J4ZJzBR</a> <a href="https://t.co/Nw9Bfkv47k">pic.twitter.com/Nw9Bfkv47k</a></p>— ФК «Динамо-СПб» (@dynamo_spb) <a href="https://twitter.com/dynamo_spb/status/902896382427766784">30 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ДУЭЛЬ ЭКС-ТРЕНЕРОВ СБОРНЫХ

В отличие от «Крыльев Советов», «Тамбов» в прошлом туре не смог продлить собственную впечатляющую серию до шести побед и уступил место в лидирующем квартета «Шиннику». Это, впрочем, видится лишь локальной неудачей, а отъезд в сборную нападающего Абдула Гафара и дисквалификация получившего четвертую желтую карточку защитника Марата Быстрова не лишает команду Андрея Талалаева статуса фаворита предстоящего матча.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="bg" dir="ltr">Александр Филин из ФК "Уфа" заявлен за "Олимпиец": <a href="https://t.co/N49dMKXIoT">https://t.co/N49dMKXIoT</a> <a href="https://t.co/0M0vtBVx5D">pic.twitter.com/0M0vtBVx5D</a></p>— ФК Олимпиец (@fcolympiec) <a href="https://twitter.com/fcolympiec/status/903220687346827264">31 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Олимпиец» же, если вынести за скобки кубковый поединок во Владимире, в последних шести турах сумел набрать лишь одно очко, героически отыгравшись в противостоянии с «Сибирью». Пусть хозяев и усилил экс-игрок «Уфы» Александр Филин, «Тамбов» явно находится в другой в сравнении с нижегородцами весовой категории. Есть у предстоящей игры изюминка в виде тренерской дуэли: Николай Писарев не только возглавлял молодежную сборную России, но и являлся спортивным директором РФС, а Талалаев несколько лет назад фактически был его подчиненным, работая с юношеской и юниорской сборными.

ЗАДАЧИ ДЛЯ ЧЕРЕВЧЕНКО И МАМИНОВА

Из стана «Балтики» в последние дни поступали исключительно позитивные новости. После того, как команда прервала черную серию поражений, ее состав усилил бывший полузащитник «Томи» Валерий Чуперка, а на калининградском стадионе состоялось примирение устроивших перепалку после вылета из кубка фаната и хавбека балтийцев Виктора Свежова. Перед этим еще и врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов озвучил стоящую перед командой задачу завоевать путевку в премьер-лигу. Для команды это, естественно, никакая не новость, но все равно символично, что после публичных заявлений первого лица региона на тренерскую скамейку вернется завершивший отбывать дисквалификацию Игорь Черевченко.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">ФУТБОЛИСТ И ФАН КОМАНДЫ ПОЖАЛИ ДРУГ ДРУГУ РУКИ <a href="https://t.co/K1ub6I0V7M">https://t.co/K1ub6I0V7M</a> <a href="https://t.co/7hBP8Cqf46">pic.twitter.com/7hBP8Cqf46</a></p>— ФК Балтика (@fcbaltika) <a href="https://twitter.com/fcbaltika/status/903192012572196864">31 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

А за несколько часов до этого события работу в ФНЛ начнет давний знакомый тренера по «Локомотиву» Владимир Маминов, остававшийся не у дел после закрытия столичного «Соляриса». Специалисту предстоит спасать от вылета осевшую в подвале таблицы «Тюмень», два тура назад расставшуюся с ветераном тренерского цеха Александром Ивченко. Это, впрочем, задача-минимум: как рассказал в интервью «СЭ» директор тюменцев Александр Попов, согласно условиям рассчитанного до конца сезона контракта перед Маминовым стоит задача попасть в первую десятку. Поразительно, но первым соперником 42-летнего специалиста станут «Химки». Команда, в которой Маминов начинал самостоятельную тренерскую карьеру во втором дивизионе. В субботу тренеру придется обойтись без вызванных в молодежную сборную России голкипер Игоря Обухова и защитника Павла Шакуро. Вместе с тем Маминов пригласил воспитанника «Локомотива» нападающего Никиту Саламатова и хорошо знакомого ему по «Солярису» 18-летнего защитника Александра Головню.