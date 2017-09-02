Испытание Оренбургом для Тихонова, Маминов дебютирует в «Тюмени», Талалаев vs Писарев
«СЭ» представляет пять главных интриг 11-го тура ФНЛ.
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СПРАВИТСЯ ЛИ ФЕДОТОВ С ЛИДЕРОМ?
В Оренбурге пройдет, бесспорно, главный матч дня, в котором встретятся команды, считавшиеся перед стартом безусловными фаворитами турнира. И если «Крылья Советов» в полной мере оправдывают собственный статус, выиграв шесть матчей подряд, а голкипер волжан Евгений Конюхов снова перестал пропускать, то руководству «Оренбурга» после провального старта пришлось прибегнуть к хирургическому вмешательству. А так как на пост главного тренера был приглашен прекрасно знающий коллектив и два года помогавший Роберту Евдокимову Владимир Федотов, больной быстро пошел на поправку.
Три выигрыша под началом нового тренерского штаба обеспечили выход в 1/16 финала Кубка России и подъем с тринадцатого места на девятое, от которого до занимаемой «Тамбовом» пятой строчки всего одна победа. Для начавшего дышать полной грудью «Оренбурга» предстоящий поединок с лидером — отличная возможность поймать настоящий кураж. Помочь в этом вполне может Хасан Мамтов — лучший бомбардир «Тюмени» в прошлом первенстве, начинавший этот сезон в «Анжи». Впрочем, и без того сильные «Крылья» теперь будут еще крепче в обороне после подписания контракта с вернувшимся в Самару бразильским защитником Надсоном.
АЛЕНИЧЕВ ПРОТИВ ЕСИПОВА
Игра в Оренбурге начнется на три часа позже первых матчей тура, по итогам которых в ФНЛ как минимум на
Волгоградцам же приходится думать о спасении и выбираться из затягивающего болота зоны вылета. Пока долгожданное возвращение в родной город чудодейственного преображения не принесло, и, не знающий побед с 27 июля «Ротор» снова опустился на последнее место. Откровенно говоря, не верится, что волжане
МОЛОДОСТЬ ТОЧИЛИНА ИЛИ ОПЫТ ГАЗЗАЕВА?
Питерское «Динамо» и «Волгарь» по ходу стартового отрезка заслуженно называли открытиями нового сезона. Астраханцы даже в
Встреча в
ДУЭЛЬ
В отличие от «Крыльев Советов», «Тамбов» в прошлом туре не смог продлить собственную впечатляющую серию до шести побед и уступил место в лидирующем квартета «Шиннику». Это, впрочем, видится лишь локальной неудачей, а отъезд в сборную нападающего Абдула Гафара и дисквалификация получившего четвертую желтую карточку защитника Марата Быстрова не лишает команду Андрея Талалаева статуса фаворита предстоящего матча.
«Олимпиец» же, если вынести за скобки кубковый поединок во Владимире, в последних шести турах сумел набрать лишь одно очко, героически отыгравшись в противостоянии с «Сибирью». Пусть хозяев и усилил
ЗАДАЧИ ДЛЯ ЧЕРЕВЧЕНКО И МАМИНОВА
Из стана «Балтики» в последние дни поступали исключительно позитивные новости. После того, как команда прервала черную серию поражений, ее состав усилил бывший полузащитник «Томи» Валерий Чуперка, а на калининградском стадионе состоялось примирение устроивших перепалку после вылета из кубка фаната и хавбека балтийцев Виктора Свежова. Перед этим еще и врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов озвучил стоящую перед командой задачу завоевать путевку в
А за несколько часов до этого события работу в ФНЛ начнет давний знакомый тренера по «Локомотиву» Владимир Маминов, остававшийся не у дел после закрытия столичного «Соляриса». Специалисту предстоит спасать от вылета осевшую в подвале таблицы «Тюмень», два тура назад расставшуюся с ветераном тренерского цеха Александром Ивченко. Это, впрочем, задача-минимум: как рассказал в интервью «СЭ» директор тюменцев Александр Попов, согласно условиям рассчитанного до конца сезона контракта перед Маминовым стоит задача попасть в первую десятку. Поразительно, но первым соперником 42-летнего специалиста станут «Химки». Команда, в которой Маминов начинал самостоятельную тренерскую карьеру во втором дивизионе. В субботу тренеру придется обойтись без вызванных в молодежную сборную России голкипер Игоря Обухова и защитника Павла Шакуро. Вместе с тем Маминов пригласил воспитанника «Локомотива» нападающего Никиту Саламатова и хорошо знакомого ему по «Солярису» 18-летнего защитника Александра Головню.
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