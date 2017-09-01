Тихонов и Аленичев — лучшие тренеры ФНЛ в августе
Наставник «Крыльев Советов» Андрей Тихонов стал лучшим тренером ФНЛ в августе по версии лиги.
Под его руководством самарцы выиграли все пять августовских матчей и вышли в лидеры турнирной таблицы.
Болельщики, голосовавшие на сайте ФНЛ, назвали лучшим Дмитрия Аленичева из «Енисея». Его выбрали 41,5 процента опрошенных. «Енисей» под его руководством также выиграл все пять матчей. Вторым в опросе стал Тихонов (33,2 процента), третьим — Андрей Талалаев из «Тамбова», потерявший только 2 очка в 5 играх месяца.
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