Под его руководством самарцы выиграли все пять августовских матчей и вышли в лидеры турнирной таблицы.

Болельщики, голосовавшие на сайте ФНЛ, назвали лучшим Дмитрия Аленичева из «Енисея». Его выбрали 41,5 процента опрошенных. «Енисей» под его руководством также выиграл все пять матчей. Вторым в опросе стал Тихонов (33,2 процента), третьим — Андрей Талалаев из «Тамбова», потерявший только 2 очка в 5 играх месяца.