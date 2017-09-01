Нижегородский «Олимпиец» пополнил состав двумя футболистами в последний день трансферного окна

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Новичками нижегородцев стали защитник Александр Филин (родился 25 июня 1996 года, рост 179, вес 71 кг) и полузащитник Владимир Михайлов (родился 20 января 1996 года, рост 172, вес 69 кг). Филин — воспитанник симферопольского футбола, выступал за молодежные команды донецкого «Шахтера» и «Уфы», сыграл один матч на уровне Российской футбольной премьер-лиги. Михайлов — воспитанник московского футбола, выступал за молодежные команды тульского «Арсенала».

Таким образом, ФК «Олимпиец» завершил свое комплектование и не сможет пополниться новыми футболистами до весны.

Напомним, что в матче 1/32 финала, который прошёл 23 августа, «Олимпиец» победил в гостях владимирское «Торпедо» со счётом 1:0. В 1/16 финала нижегородцы сыграют против «Уфы» 20 сентября.

В матче ФНЛ 27 августа «Олимпиец» уступил «Оренбургу» со счётом 0:1.