Нижегородский «Олимпиец» пополнил состав двумя футболистами в последний день трансферного окна
Нижегородский ФК «Олимпиец» заключил контракты с двумя футболистами. Об это сообщает
пресс-служба клуба 1 сентября 2017 года.
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Видимо, что-то случилось...
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Новичками нижегородцев стали защитник Александр Филин (родился 25 июня 1996 года, рост 179, вес 71 кг) и полузащитник Владимир Михайлов (родился 20 января 1996 года, рост 172, вес 69 кг). Филин — воспитанник симферопольского футбола, выступал за молодежные команды донецкого «Шахтера» и «Уфы», сыграл один матч на уровне Российской футбольной
Таким образом, ФК «Олимпиец» завершил свое комплектование и не сможет пополниться новыми футболистами до весны.
Напомним, что в матче 1/32 финала, который прошёл 23 августа, «Олимпиец» победил в гостях владимирское «Торпедо» со счётом 1:0. В 1/16 финала нижегородцы сыграют против «Уфы» 20 сентября.
В матче ФНЛ 27 августа «Олимпиец» уступил «Оренбургу» со счётом 0:1.
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