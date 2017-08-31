Якуба успешно прооперирован в Италии
Полузащитник футбольного клуба «Кубань» и молодежной сборной России Денис Якуба, получивший травму колена в ходе матча 1/32 Олимп — Кубка России в Армавире, прооперирован в одной из ведущих специализированных клиник Рима. Операция на передней крестообразной связке прошла в штатном режиме и без осложнений.
В римской лечебнице Денис останется еще в течение ближайших двух недель: именно столько продлится первый реабилитационный период. Восстановление игрока
— Операция прошла в плановом режиме, — говорит руководитель медицинской службы футбольного клуба «Кубань» Александр Линский.
— Мы уже пообщались с лечащим врачом и самим футболистом, Денис чувствует себя хорошо. Работаем в тесном контакте с нашими итальянскими коллегами, сейчас главная задача — максимально внимательно и эффективно реализовать восстановительный процесс. Если говорить о сроках реабилитации, то стоит отметить, что в подобных случаях он может составлять порядка шести месяцев.
Футбольный клуб «Кубань» желает Денису Якубе скорого и полного выздоровления, а вместе с ними — возвращения на поле и новых радостных эмоций от побед в
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