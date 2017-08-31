Якуба успешно прооперирован в Италии

В римской лечебнице Денис останется еще в течение ближайших двух недель: именно столько продлится первый реабилитационный период. Восстановление игрока желто-зеленых будет проходить под строгим контролем итальянских специалистов и медицинской службы футбольного клуба «Кубань».

— Операция прошла в плановом режиме, — говорит руководитель медицинской службы футбольного клуба «Кубань» Александр Линский.

— Мы уже пообщались с лечащим врачом и самим футболистом, Денис чувствует себя хорошо. Работаем в тесном контакте с нашими итальянскими коллегами, сейчас главная задача — максимально внимательно и эффективно реализовать восстановительный процесс. Если говорить о сроках реабилитации, то стоит отметить, что в подобных случаях он может составлять порядка шести месяцев.