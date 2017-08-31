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31 августа 2017, 22:27 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

Полузащитник «Оренбурга» перебрался в «Томь»

«Томь» за пять часов до закрытия трансферного окна подписала контракт с полузащитником Алексеем Померко, который перешел в статусе свободного агента из «Оренбурга». Срок соглашения рассчитан до конца сезона.

Об этом сообщил спортивный директор сибирского клуба Игорь Кудряшов.

За «Оренбург» Померко выступал с лета 2016 года. В РФПЛ он провел 13 матчей, в текущем первенстве ФНЛ — 6.

Ранее 28-летний опорник выступал в премьер-лиге за «Краснодар» и «Крылья Советов».

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