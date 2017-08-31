Полузащитник «Оренбурга» перебрался в «Томь»
«Томь» за пять часов до закрытия трансферного окна подписала контракт с полузащитником Алексеем Померко, который перешел в статусе свободного агента из «Оренбурга». Срок соглашения рассчитан до конца сезона.
Об этом сообщил спортивный директор сибирского клуба Игорь Кудряшов.
За «Оренбург» Померко выступал с лета 2016 года. В РФПЛ он провел 13 матчей, в текущем первенстве ФНЛ — 6.
Ранее 28-летний опорник выступал в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter