Дюжина лучших

У любой футбольной команды есть яркие вехи в её истории. Вспоминая лучшие сезоны, болельщики непременно перебирают матчи, отложившиеся в памяти по тем или иным причинам. Чаще всего в этих матчах случался бенефис какого-то игрока, чуть реже всей команды. Может быть игры прошедшего тура и не были столь блестящими, чтобы оставить свой след в памяти, но свои герои были и в этих встречах.

ВРАТАРЬ. ЕГОР БАБУРИН, «ЗЕНИТ-2» (1).

Два героя было у зенитовцев в матче в Курске. Это нападающий Панюков, реализовавший чуть ли не единственный момент гостей, и вратарь Бабурин, сумевший отразить 8 ударов направленных в створ его ворот. Причём, половину из них можно отнести в разряд «неберущихся». Отдаём предпочтение голкиперу. Если бы не его умелые действия, одного забитого мяча, даже для ничьей было бы мало.

ЛЕВЫЙ ЗАЩИТНИК. РОМАН БУГАЕВ, «КУБАНЬ» (2).

Удача в этот день была не на стороне краснодарской команды. Уже в компенсированное время была потеряна даже ничья. Но Роману упрекнуть себя не в чем. Очень многое сделал защитник «Кубани», чтобы его команда не проиграла. И пас голевой выдал, и сам забил.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАЩИТНИК. ИВАН ТАРАНОВ, «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» (2).

Удался капитану самарцев матч против «Сибири». И в обороне «Крылья» сыграли на «увесистый» ноль, и при подключении на стандарт Иван сумел воспользоваться ошибкой вратаря соперников. Забив второй гол, защитник «убил» все надежды гостей на благоприятный исход поединка.

ПРАВЫЙ ЗАЩИТНИК. АНДРЕЙ МАЛЫХ, «ОРЕНБУРГ» (1).

Вроде бы и не по расстановке, но Андрей в матче с «Олимпийцем» закрывал всю бровку, от штрафной до штрафной. Часто смещался в центр. Одно из таких смещений закончилось хорошим ударом по воротам. Тут же оправдалась и поговорка, что «хороший удар зря не пропадает». И пусть вместо удара получилась голевая передача, но ведь команда то выиграла.

ЛЕВЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК. АРТЁМ ЩАДИН, «ШИННИК» (1).

В гостевом матче с астраханским «Волгарём» Артём был отряжен на край защиты, но врождённая скорость, и умение обращаться с мячом, позволили Артёму отличиться и в «волжском дерби». Забив единственный гол, он принёс победу своей команде.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК. ДМИТРИЙ МАЛЯКА, «ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ» (1).

Остановить разыгравшийся «Тамбов» было очень сложно, но Дмитрию со своими товарищами это удалось. Полузащитник очень часто «перекусывал» все атаки гостей перед своей штрафной, а также постоянно угрожал воротам тамбовчан.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК. ВИКТОР СВЕЖОВ, «БАЛТИКА» (1).

Давненько мы не видели такой активности игрока в матчах чемпионата. «Фигаро — здесь, Фигаро — там», это как раз про полузащитника в матче с «Ротором». 5 раз только с помощью фолов волжанам удавалось остановить проходы Виктора.

ПРАВЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК. АРТЁМ КУЛИШЕВ, «ДИНАМО СПб» (3).

Три раза во втором тайме Артём начинал, можно сказать, голевые атаки своей команды. И если в первых двух случаях счёт открыть не удалось, то в третьем, партнёр не подвёл, и у Артёма появилась очередная голевая передача.

НАПАДАЮЩИЙ. ФЭШН САКАЛА, «СПАРТАК-2» (2).

Два гола забил нападающий в матче с «Кубанью», причём второй позволил москвичам добыть красно-белую волевую победу.

НАПАДАЮЩИЙ. ДЕНИС ТКАЧУК, «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» (3).

Пусть немного времени провёл на поле игрок самарской команды, но сумел поучаствовать в двух забитых голах. После его удара со штрафного неудачно сыграл новосибирский вратарь, и партнёр добил мяч в ворота. Во втором случае скидка грудью привела к голу Алиева.

НАПАДАЮЩИЙ. АНДРЕЙ КОЗЛОВ, «ЕНИСЕЙ» (4).

Третий в сезоне дубль лучшего бомбардира первенства, не только увеличил голевое преимущество Андрея над преследователями, но и принёс волевую победу красноярской команде.

ТРЕНЕР. ВЛАДИМИР ФЕДОТОВ, «ОРЕНБУРГ» (1).

Говорят, что «короля делает свита». Возможно, но «свита» в Оренбурге та же, а «король» то уже не «голый».