Маминов стал главным тренером «Тюмени»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

С 42-летним специалистом заключён контракт до конца нынешнего сезона, сообщает официальный сайт клуба, выступающего в ФНЛ.



Маминов приступит к своим обязанностям с 30 августа. В тренерском штабе «Тюмени» продолжат работать Евгений Маслов и Виктор Тренёв.



Дебютная игра Маминова в качестве главного тренера «Тюмени» состоится 2 сентября. «Тюмень» в рамках 11-го тура ФНЛ примет «Химки».

Предыдущим главным тренером команды был Александр Ивченко. О его уходе было объявлено 11 августа.

Ранее Маминов тренировал московскую команду «Солярис», пост наставника которой он покинул в мае 2017 года.