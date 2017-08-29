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29 августа 2017, 17:27 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

Маминов стал главным тренером «Тюмени»

Новым главным тренером «Тюмени» назначен Владимир Маминов.

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С 42-летним специалистом заключён контракт до конца нынешнего сезона, сообщает официальный сайт клуба, выступающего в ФНЛ.

Маминов приступит к своим обязанностям с 30 августа. В тренерском штабе «Тюмени» продолжат работать Евгений Маслов и Виктор Тренёв.

Дебютная игра Маминова в качестве главного тренера «Тюмени» состоится 2 сентября. «Тюмень» в рамках 11-го тура ФНЛ примет «Химки».

Предыдущим главным тренером команды был Александр Ивченко. О его уходе было объявлено 11 августа.

Ранее Маминов тренировал московскую команду «Солярис», пост наставника которой он покинул в мае 2017 года.

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