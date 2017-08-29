Нападающий Мамтов перешёл из «Анжи» в «Оренбург»

Об этом сообщил официальный сайт махачкалинской команды.

Мамтов стал футболистом «Анжи» до начала сезона-2017/2018, когда подписал соглашение на один год. В составе дагестанской команды Хасан провел шесть матчей, в которых отметился одной голевой передачей во встрече с ЦСКА (1:3).

Ранее Мамтов выступал за «Нарт» (Черкесск), ставропольское «Динамо», «Новороссийск», «Черноморец», «Машук», «Урал», «Химки», «СКА-Энергию» и «Тюмень».