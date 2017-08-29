«Томь» взяла в аренду защитника «Зенита» Зуйкова
Защитник «Зенита» Сергей Зуйков продолжит карьеру в «Томи».
Как сообщает официальный «твиттер» томского клуба, 23-летний футболист будет выступать в своей новой команде до конца текущего сезона на правах аренды.
Зуйков перешёл в «Зенит» в зимнее трансферное окно и во второй половине минувшего сезона провёл девять матчей за «Зенит-2» в Футбольной национальной лиге. В нынешнем сезоне защитник выходил на поле в пяти матчах «Зенита-2», не отметившись результативными действиями.
После 10 туров «Томь» занимает в таблиц ФНЛ 11-е место.
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