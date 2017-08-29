«Томь» взяла в аренду защитника «Зенита» Зуйкова

Как сообщает официальный «твиттер» томского клуба, 23-летний футболист будет выступать в своей новой команде до конца текущего сезона на правах аренды.



Зуйков перешёл в «Зенит» в зимнее трансферное окно и во второй половине минувшего сезона провёл девять матчей за «Зенит-2» в Футбольной национальной лиге. В нынешнем сезоне защитник выходил на поле в пяти матчах «Зенита-2», не отметившись результативными действиями.

После 10 туров «Томь» занимает в таблиц ФНЛ 11-е место.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Состав "Томи" пополнил защитник "Зенита-2" Сергей Зуйков. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона. <a href="https://t.co/84o2wnAZBG">pic.twitter.com/84o2wnAZBG</a></p>— ФК «Томь» Томск (@fctomtomsk) <a href="https://twitter.com/fctomtomsk/status/902469500469116928">29 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>