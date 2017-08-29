Защитник «Зенита» переходит в «Томь»

23-летний футболист перешел в петербургский клуб из «Волгаря» в зимнее трансферное окно, но в РФПЛ не сыграл ни разу. Зуйков провел 14 матчей, в том числе 5 — в нынешнем сезоне, за «Зенит-2» в ФНЛ.

По данным «Матч ТВ», до закрытия трансферного окна 31 августа «Томь» намерена сделать еще ряд приобретений.