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29 августа 2017, 10:21 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

«Факел» не выплатил футболистам премиальные и бонусы за прошлый сезон

Экс-футболист «Факела» Георгий Бурнаш сообщил, что воронежский клуб не выплатил игрокам сезонные премии и бонусы за прошлый сезон.

Президент клуба обещал, что все долги перед футболистами будут погашены до конца июля.

«Долги перед футболистами «Факела» так и не погашены. Нам выдали только зарплату, а премиальные за прошлый сезон и бонусы до сих пор только обещают, хотя президент говорил, что все деньги будут выплачены до первого августа. После смены гендиректора ситуация никак не улучшилась. «Факелу» закрыли заявку, мы обратились в КДК, но никакого продвижения в решении этой проблемы не было.

В связи с неисполнение обязательств мы подали второе заявление в КДК, так как две недели, которые дали руководству на погашение долгов, прошли. Пока ждём. Конкретных дат по выплатам тоже не говорят, — сказал Бурнаш в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Гавриковым.

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