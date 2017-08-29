«Факел» не выплатил футболистам премиальные и бонусы за прошлый сезон

Президент клуба обещал, что все долги перед футболистами будут погашены до конца июля.

«Долги перед футболистами «Факела» так и не погашены. Нам выдали только зарплату, а премиальные за прошлый сезон и бонусы до сих пор только обещают, хотя президент говорил, что все деньги будут выплачены до первого августа. После смены гендиректора ситуация никак не улучшилась. «Факелу» закрыли заявку, мы обратились в КДК, но никакого продвижения в решении этой проблемы не было.

В связи с неисполнение обязательств мы подали второе заявление в КДК, так как две недели, которые дали руководству на погашение долгов, прошли. Пока ждём. Конкретных дат по выплатам тоже не говорят, — сказал Бурнаш в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Гавриковым.