Жозе Надсон подписал соглашение с «Крыльями Советов» до конца сезона

Новое соглашение рассчитано до конца сезона 2017/2018. До конца летнего регистрационного периода Надсон будет заявлен под номером 6.

Стоит отметить, что бразилец приступил к тренировкам с командой две недели назад. После подписания контракта Жозе отметил, что счастлив продолжить свое выступление за «Крылья».

«Меня все устраивает в Самаре. Хороший город, отличная атмосфера в команде и на трибунах стадиона. Болельщики всегда поддерживают “Крылья” и любят свой клуб. За эти годы “Крылья Советов” и Самара стали родными и для меня. Благодарен клубу и тренеру за доверие. Постараюсь быть максимально полезен своей команде», — приводит слова футболиста официальный сайт клуба.