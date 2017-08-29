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29 августа 2017, 9:32 | Футбол: Первый дивизион | Volga News

Жозе Надсон подписал соглашение с «Крыльями Советов» до конца сезона

В понедельник, 28 августа, в клубном офисе было подписано соглашение с бразильским защитником Жозе Надсоном, который уже выступал за «Крылья Советов» с 2013 года и провел за это время 90 игр за основной состав.

Новое соглашение рассчитано до конца сезона 2017/2018. До конца летнего регистрационного периода Надсон будет заявлен под номером 6.

Стоит отметить, что бразилец приступил к тренировкам с командой две недели назад. После подписания контракта Жозе отметил, что счастлив продолжить свое выступление за «Крылья».

«Меня все устраивает в Самаре. Хороший город, отличная атмосфера в команде и на трибунах стадиона. Болельщики всегда поддерживают “Крылья” и любят свой клуб. За эти годы “Крылья Советов” и Самара стали родными и для меня. Благодарен клубу и тренеру за доверие. Постараюсь быть максимально полезен своей команде», — приводит слова футболиста официальный сайт клуба.
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