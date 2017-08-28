ФК «Ротор-Волгоград» досрочно расторг контракт с голкипером Ильей Гавриловым
Стало известно, что ФК «Ротор — Волгоград» расторг контракт голкипером Ильей Гавриловым досрочно по взаимному согласию, сообщает ВДТВ со ссылкой на
пресс-службу ФК.
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Видимо, что-то случилось...
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Гаврилов был одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба.
Он ушел из команды в статусе свободного агента и сможет заключить контракт с другим клубом до финала периода дозаявок.
Инициатором расторжения стал клуб. Размер компенсации Гаврилову за досрочный разрыв контракта не оглашается.
Также отсутствует информация о том, будет ли за «Ротор-Волгоград» заявлен другой голкипер. Сейчас в заявке остаются два вратаря — Александр Кобзев и Валерий Поляков.
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