«Балтика» обыграла на выезде «Ротор»

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Первый тайм шел на встречных курсах, при этом атаки волгоградцев были даже опаснее. Все изменилось после того, как во втором тайме на поле вышел Сенин Себаи.

Вскоре балтийцам удалось открыть счет: на 54-й минуте Алишер Джалилов навесил на Дмитрия Скопинцева, который точно переадресовал мяч Касьяну. Он буквально внес мяч в ворота волгоградцев.

Отметим, что этот матч «Балтика» провела вновь без главного тренера Игоря Черевчеко, который ранее был дисквалифицирован на три матча.