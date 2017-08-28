Нижегородский «Олимпиец» уступил «Оренбургу» в матче ФНЛ
Как сообщает корреспондент агентства «НТА-Приволжье», присутствовавший на матче в Дзержинске 27 августа, «Олимпиец» проиграл ФК «Оренбург» со счетом 0:1.
После кубкового матча с «Торпедо» главный тренер «Олимпийца» внес ряд изменений в состав команды. В частности впервые в этом сезоне ФНЛ на поле вышел голкипер Михаил Бородько, который заменил Артема Анисимова.
«Оренбург» приехал в Дзержинск с новым главным тренером Владимиром Федотовым, который возглавил команду совсем недавно и под его руководством оренбуржцы победили «Луч-Энергию». Свой победный настрой игроки «Оренбург» смогли сохранить и на матч против «Олимпийца». Практически всю игру футболисты гостевой команды доминировали, чаще владея мячом и атакуя. И именно гости смогли забить единственный гол.
На 40-й минуте полузащитник «Оренбурга» Владислав Кулик получил мяч в близи ворот «Олимпийца» и смог переправить его в ворота Бородько.
Игроки «Олимпийца» пытались отыграться, но дело до опасных моментов практически не доходило. Только на 90-й минуте «Олимпиец» получил право на опасный штрафной, но удар Нежелева парировал голкипер «Оренбурга».
Это поражение стало для «Олимпийца» пятым в шести последних матчах.
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