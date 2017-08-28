ФК «Кубань» проиграл на своем поле «Спартаку-2» из Москвы
Счет составил 2:3 в пользу гостей. Первым на 18-й минуте забил гол «кубанец» Олег Алейников.
На 47-й последовал ответ от Фэшн Сакала.
На 51-й минуте мяч в ворота «Спартака-2» отправил Роман Бугаев, но уже минутой позже счет сравнял Николай Рассказов.
На третьей добавленной минуте второго тайма Фэшн Сакала забил «Кубани» решающий третий гол, сообщает championat.com.
Матч состоялся в рамках 10-го тура Футбольной национальной лиги на стадионе «Кубань» в Краснодаре. По итогам игры «Спартак-2» занял 8-ю строчку турнирной таблицы, «Кубань» — 12-ю.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter