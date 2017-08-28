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28 августа 2017, 9:26 | Футбол: Первый дивизион | ГТРК «Кубань»

ФК «Кубань» проиграл на своем поле «Спартаку-2» из Москвы

Счет составил 2:3 в пользу гостей. Первым на 18-й минуте забил гол «кубанец» Олег Алейников.

На 47-й последовал ответ от Фэшн Сакала.

На 51-й минуте мяч в ворота «Спартака-2» отправил Роман Бугаев, но уже минутой позже счет сравнял Николай Рассказов.

На третьей добавленной минуте второго тайма Фэшн Сакала забил «Кубани» решающий третий гол, сообщает championat.com.

Матч состоялся в рамках 10-го тура Футбольной национальной лиги на стадионе «Кубань» в Краснодаре. По итогам игры «Спартак-2» занял 8-ю строчку турнирной таблицы, «Кубань» — 12-ю.
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Новости Первого дивизиона

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