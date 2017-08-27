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27 августа 2017, 22:21 | Футбол: Первый дивизион | ТАСС

«Спартак-2» обыграл «Кубань» в матче чемпионата Футбольной национальной лиги

ТАСС, 27 августа. Московский «Спартак-2» обыграл краснодарскую «Кубань» со счетом 3:2 в гостевом матче десятого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

В составе «Спартака» отличились Фэшн Сакала (47-я и 90-я минуты) и Николай Рассказов (52). У «Кубани» голы забили Олег Олейник (18) и Роман Бугаев (51).

«Спартак-2» набрал 17 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице, «Кубань» с 11 очками занимает 12-ю строчку.

В следующем туре «Спартак-2» дома сыграет с владивостокским клубом «Луч-Энергия», «Кубань» в гостях встретится с калининградской «Балтикой». Обе встречи пройдут 2 сентября.

Остальные результаты игрового дня:

«Луч-Энергия» — «Тамбов» — 0:0;.

«Томь» — «Тюмень» — 0:0;.

«Химки» — «Динамо» (Санкт-Петербург) — 0:1;.

«Ротор» — «Балтика» — 0:1;.

«Олимпиец» — «Оренбург» — 0:1;.

«Авангард» — «Зенит-2» — 1:1;.

«Волгарь» — «Шинник» — 0:1;.

«Крылья Советов» — «Сибирь» — 3:0;.

«Факел» — «Енисей» — 1:3.

27.08.2017 20:00 основной раунд: 10-й тур Кубань
Кубань 2:3 Спартак-2
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Евгений Калешин Дмитрий Гунько
Голы
18′ Олег Алейник 8
51′ Роман Бугаев 43
60 Джуниор Фэшн Сакала 47′
92 Николай Рассказов 52′
60 Джуниор Фэшн Сакала 90+1′
Составы
Юрий Дюпин 22
Николай Марков 23
Азат Байрыев 28
Роман Бугаев 43
Олег Алейник 8
Никита Маляров 10
Алексей Гай 19
79′ Игорь Коновалов 72
Владимир Обухов 20
64′ Сергей Бендзь 26
Руслан Каусаров 96
29′ Юрий Завезен 31
Спартак Гогниев 99
95 Владислав Терешкин
44 Александр Лихачев
46 Артем Мамин
92 Николай Рассказов
93 Артем Сокол
83 Владислав Пантелеев
88 Данил Полубояринов
60 Джуниор Фэшн Сакала
66 Сильванус Нимели 81′
20 Игорь Леонтьев 39′
84 Борис Цыганков
79 Александр Руденко 71′
49 Идриса Сиди Самбу
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Алексей Амелин (Тула, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Гол
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