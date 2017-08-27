«Спартак-2» обыграл «Кубань» в матче чемпионата Футбольной национальной лиги
ТАСС, 27 августа. Московский «Спартак-2» обыграл краснодарскую «Кубань» со счетом 3:2 в гостевом матче десятого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
В составе «Спартака» отличились Фэшн Сакала (47-я и 90-я минуты) и Николай Рассказов (52). У «Кубани» голы забили Олег Олейник (18) и Роман Бугаев (51).
«Спартак-2» набрал 17 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице, «Кубань» с 11 очками занимает 12-ю строчку.
В следующем туре «Спартак-2» дома сыграет с владивостокским клубом «Луч-Энергия», «Кубань» в гостях встретится с калининградской «Балтикой». Обе встречи пройдут 2 сентября.
Остальные результаты игрового дня:
«Луч-Энергия» — «Тамбов» — 0:0;.
«Томь» — «Тюмень» — 0:0;.
«Химки» — «Динамо» (Санкт-Петербург) — 0:1;.
«Ротор» — «Балтика» — 0:1;.
«Олимпиец» — «Оренбург» — 0:1;.
«Авангард» — «Зенит-2» — 1:1;.
«Волгарь» — «Шинник» — 0:1;.
«Крылья Советов» — «Сибирь» — 3:0;.
«Факел» — «Енисей» — 1:3.
|Евгений Калешин
|Дмитрий Гунько
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|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Алексей Амелин (Тула, Россия)
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