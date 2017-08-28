«Факел» проиграл красноярскому «Енисею» в Воронеже

Футболисты «Факела» проиграли «Енисею» в Воронеже со счетом 1:3 в 10 туре ФНЛ в воскресенье, 27 августа. Решающий мяч забил бывший нападающий сине-белых Андрей Козлов.

Несмотря на две победы подряд, «Факел» подошел к матчу с «Енисеем» в роли аутсайдера. Сине-белые располагались на 15 месте в турнирной таблице, а красноярцы — на третьем. Причем команда Дмитрия Аленичева до встречи с воронежцами выиграла четыре матча подряд с общим счетом 13:2. В составе «Енисея» на стартовом отрезке первенства выделяется экс-форвард «Факела» Андрей Козлов, являющийся лучшим бомбардиром ФНЛ с восемью голами. Не прибавляло оптимизма болельщикам воронежцев и то, что красноярцы являются неудобными соперниками для сине-белых — за два сезона команда Павла Гусева проиграла «Енисею» все четыре официальные встречи с общим счетом 0:8.

На матч с одним из фаворитов ФНЛ главный тренер «Факела» выбрал схему 5−4−1. При этом места на флангах обороны и средней линии заняли четыре номинальных защитника — Махмаднаим Шарифи и Андрей Семенова справа и Сергей Шумейко и Темур Мустафин слева. Роль единственного форварда исполнял Артем Сердюк, в центре поля расположился дуэт Дмитрий Каюмов-Александр Мануковский.

К явному удивлению футболистов «Енисея» на первых минутах матча преимуществом владел «Факел». Команда Павла Гусева быстро выходила из обороны в атаку и без видимых трудностей контролировала мяч на подступах к штрафной площади гостей. Привыкшая к территориальному преимуществу команда Дмитрия Аленичева не могла перестроиться, и ее лидер Андрей Козлов подолгу бегал без мяча. Показательно, что первый удар в створ ворот «Енисей» нанес после несвойственного себе дальнего заброса — Валерий Кичин слабо пробил головой в руки голкиперу Илье Трунину. Через две минуты бил уже Козлов, и снова удар оказался несильным. «Факел» оборонялся строго, с огромной самоотдачей — центральный нападающий сине-белых Артем Сердюк располагался метрах в 30 от собственных ворот, отметившись несколькими отборами в первом тайме. И при «стандартах» воронежцы действовали уверенно — Максим Осипенко раз за разом выигрывал верховые дуэли. А «Факел», неудачно исполнив первые два стандартных положения, с третьей попытки открыл счет. Шумейко подал в штрафную, и Семенов, опередив оппонента, точно пробил головой в угол.

Получив преимущество в счете, «Факел» отошел назад. «Енисей» получил мяч, но с пользой распорядиться им в первом тайме не смог. В штрафной площади форварда Козлова грамотно передавали друг другу защитники воронежцев Осипенко, Курилов и Хайманов, а контроль мяча в зонах полуфлангов не помогал гостям создать хоть один стопроцентный момент. Козлов дважды бил головой, но оба раза неудачно попадал по мячу. А Вадим Стеклов, вошедший в штрафную площадь справа, промахнулся мимо дальнего угла. Отстояв преимущество, «Факел» отправился в раздевалку на перерыв.

Второй тайм начался с резких атак гостей. Но на этот раз голевой момент возник быстро — после удара Сердера Сердерова защитник «Факела» Алексей Курилов спас команду, вынеся мяч с линии ворот. После этого эпизода медицинская бригада воронежцев выбежала на поле, чтобы оказать помощь получившему повреждение Илье Трунину. Болельщики затревожились — на скамейке запасных у команды Павла Гусева из вратарей оставался 19-летний Александр Востриков, не сыгравший ни одного матча на профессиональном уровне. Вернувшись к игре, Трунин тут же пропустил — ворота поразил лучший бомбардир ФНЛ Андрей Козлов. Павел Гусев отреагировал заменой, выпустив вместо одного из лидеров «Факела» Махмаднаима Шарифи воспитанника воронежского футбола Артура Арустамяна на правый фланг.

«Факел» выглядел растерянно. Прижавшись к штрафной, воронежцы никак не могли наладить контригру. Едва получив мяч, сине-белые тут же теряли его, и оборона команды Павла Гусева постоянно работала, не имея возможности перевести дыхание. И через 10 минут после первого гола «Енисея» давление гостей вновь сказалось — Андрей Козлов отличился с передачи Артура Саркисова.

«Факел» перехватил инициативу, но голевой момент создал только тогда, когда мяч был у «Енисея». Каюмов и Семенов зажали защитников гостей прессингом, и голкипер красноярцев, вынося мяч, едва не организовал рикошет в собственные ворота. «Енисей» тут же создал свой опасный момент — опасный удар Александра Кутьина едва не пришелся в верхний угол. Но несколько минут спустя гости все же забили третий мяч. Сработала заготовка «Енисея»: подача от углового флажка, скидка с дальней штанги в центр вратарской, и Александр Новиков не промахнулся с нескольких метров. На последней минуте «Факел» едва не размочил счет. Мануковский мощнейшим ударом со штрафного попал в крестовину, а на добивании Мичуренков с метра не смог послать мяч мимо вратаря. Проиграв, воронежцы вернулись в зону вылета из ФНЛ.