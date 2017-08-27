«Крылья Советов» разгромили «Сибирь», а «Енисей» взял верх над «Факелом»
В матче 10-го тура первенства ФНЛ «Шинник» на выезде обыграл «Волгарь» со счетом 1:0.
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В другом матче «Крылья Советов» разгромили «Сибирь» (3:0), а «Факел» уступил «Енисею» — 1:3.
Первенство России
ФНЛ
10-й тур
«Волгарь» (Астрахань) — «Шинник» (Ярославль) — 0:1 (0:0).
Гол: Щадин, 51.
«Волгарь»: Бучнев, Климов, Плиев, Калинин, Сутормин, Болонин (Бабаев, 52), Шалаев (Бочков, 64), Дышеков (Жабкин, 72), Кабутов, Акбашев, Бабырь (Веркашанский, 12).
«Шинник»: Яшин, Магадиев, Чистяков, Ятченко, Нарылков (Камилов, 76), Самойлов (Лаук, 89), Шайморданов (Безлихотнов, 46), Дроздов, Щадин, Булия, Низамутдинов (Земсков, 70).
Предупреждения: Нарылков, 3. Магадиев, 77.
Судья: Волошин (Смоленск).
«Крылья Советов» (Самара) — «Сибирь» (Новосибирск) — 3:0 (1:0).
Голы: Самодин, 11 (1:0). Таранов, 72 (2:0). Алиев, 90+1 (3:0).
«Крылья Советов»: Конюхов, Гоцук, Немчанинов (Зотов, 69), Таранов, Ятченко, Ланин, Кленкин (Зинков, 76), Мияйлович, Алиев, Корниленко (Ткачук, 68), Самодин (Чочиев, 82).
«Сибирь»: Цыган, Мищенко, Плопа, Цховребов, Магаль, Аравин, Андреев (Гладышев, 78), Чеботару, Дегтярев, Галыш, Беляев (Азаров, 69).
Судья: Лапочкин (Санкт-Петербург).
«Факел» (Воронеж) — «Енисей» (Красноярск) — 1:3 (1:0).
Голы: Семенов, 29 (1:0). Козлов, 53 (1:1). Козлов, 63 (1:2). Новиков, 83 (1:3).
«Факел»: Трунин, Шарифи (Арустамян, 56), Шумейко (Верулидзе, 70), Хайманов, Семенов, Курилов, Осипенко, Мустафин, Мануковский, Каюмов, Сердюк (Мичуренков, 61).
«Енисей»: Филиппов, Мильдзихов, Гарбуз (Кутьин, 46), Кичин (Рожков, 82), Новиков, Исаев (Семакин, 72), Сердеров (Саркисов, 63), Иванов, Стеклов, Камеш, Козлов.
Предупреждения: Иванов, 35. Каюмов, 70. Мануковский, 90.
Судья: Куликов (Саранск).
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