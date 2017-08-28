Первый мяч хозяева забили на 11-й минуте. Сергей Корниленко подловил оборону соперника на ошибке, вылетел один на один, но пробил прямо во вратаря. Снаряд отскочил к Сергею Самодину, который с 12 метров спокойно переправил его в ворота — 1:0.

Второй гол «Крылья» забили в середине второго тайма. На 72-й минуте голкипер гостей не смог зафиксировать мяч после подачи со штрафного. Ошибкой соперника воспользовался Иван Таранов. Капитан хозяев расстрелял ворота с нескольких метров — 2:0.

На третьей добавленной минуте самарцы забили третий мяч. Отличный дальний удар в ближний угол у волжан удался Азеру Алиеву — 3:0.

Победа над «Сибирью» стала для «Крыльев» шестой подряд в текущем розыгрыше первенства России. Самарцы набрали 25 очков и продолжают уверенно возглавлять турнирную таблицу.

Следующий матч подопечные Андрея Тихонова проведут в субботу, 2 сентября. На выезде «Крылья» сыграют с «Оренбургом». Начало встречи — в 17:00 по самарскому времени.