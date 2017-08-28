«Крылья Советов» уверенно обыграли «Сибирь» — 3:0
В матче 10-го тура
ФОНБЕТ-Первенства России среди команд клубов ФНЛ «Крылья Советов» на «Металлурге», собравшем 7132 зрителя, обыграли «Сибирь» из Новосибирска — 3:0, сообщает пресс-служба самарского клуба.
Первый мяч хозяева забили на 11-й минуте. Сергей Корниленко подловил оборону соперника на ошибке, вылетел один на один, но пробил прямо во вратаря. Снаряд отскочил к Сергею Самодину, который с 12 метров спокойно переправил его в ворота — 1:0.
Второй гол «Крылья» забили в середине второго тайма. На 72-й минуте голкипер гостей не смог зафиксировать мяч после подачи со штрафного. Ошибкой соперника воспользовался Иван Таранов. Капитан хозяев расстрелял ворота с нескольких метров — 2:0.
На третьей добавленной минуте самарцы забили третий мяч. Отличный дальний удар в ближний угол у волжан удался Азеру Алиеву — 3:0.
Победа над «Сибирью» стала для «Крыльев» шестой подряд в текущем розыгрыше первенства России. Самарцы набрали 25 очков и продолжают уверенно возглавлять турнирную таблицу.
Следующий матч подопечные Андрея Тихонова проведут в субботу, 2 сентября. На выезде «Крылья» сыграют с «Оренбургом». Начало встречи — в 17:00 по самарскому времени.
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