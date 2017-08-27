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27 августа 2017, 19:09 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

Гол Панюкова помог «Зениту-2» сыграть вничью с «Авангардом»

В матче 10-го тура Футбольной национальной лиги «Авангард» принимал на своём поле «Зенит-2».

В матче 10-го тура Футбольной национальной лиги Авангард принимал на своём поле Зенит-2. Увеличить
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Встреча проходила на стадионе «Трудовые резервы» в Курске и завершилась со счётом 1:1.

Хозяева вышли вперёд в счёте после точного удара полузащитника Ильнура Альшина на 40-й минуте, однако команде из Санкт-Петербурга удалось отыграться в начале второй половины встречи. На 49-й минуте гол в составе гостей на свой счёт записал нападающий Андрей Панюков.

«Авангард» (9 очков) располагается на 15-й строчке в турнирной таблице ФНЛ, «Зенит-2» (8) находится на 16-й позиции.

Зенит-2
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