Гол Панюкова помог «Зениту-2» сыграть вничью с «Авангардом»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча проходила на стадионе «Трудовые резервы» в Курске и завершилась со счётом 1:1.

Хозяева вышли вперёд в счёте после точного удара полузащитника Ильнура Альшина на 40-й минуте, однако команде из Санкт-Петербурга удалось отыграться в начале второй половины встречи. На 49-й минуте гол в составе гостей на свой счёт записал нападающий Андрей Панюков.

«Авангард» (9 очков) располагается на 15-й строчке в турнирной таблице ФНЛ, «Зенит-2» (8) находится на 16-й позиции.