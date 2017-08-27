Гол Панюкова помог «Зениту-2» сыграть вничью с «Авангардом»
В матче 10-го тура Футбольной национальной лиги «Авангард» принимал на своём поле «Зенит-2».
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Встреча проходила на стадионе «Трудовые резервы» в Курске и завершилась со счётом 1:1.
Хозяева вышли вперёд в счёте после точного удара полузащитника Ильнура Альшина на 40-й минуте, однако команде из
«Авангард» (9 очков) располагается на 15-й строчке в турнирной таблице ФНЛ, «Зенит-2» (8) находится на 16-й позиции.
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