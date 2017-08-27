«Оренбург» выиграл у «Олимпийца», «Ротор-Волгоград» уступил «Балтике»

Встреча проходила в Дзержинске на стадионе «Химик» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.



«Олимпиец» не смог победить в шестом матче Футбольной национальной лиги подряд. Единственный гол на 40-й минуте забил полузащитник гостей Владислав Кулик.



В другом матче 10-го тура Футбольной национальной лиги «Ротор-Волгоград» уступил «Балтике». Встреча проходила в Волгограде на стадионе «Зенит» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.