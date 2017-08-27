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27 августа 2017, 18:21 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

«Оренбург» выиграл у «Олимпийца», «Ротор-Волгоград» уступил «Балтике»

«Оренбург» выиграл у «Олимпийца» в матче 10-го тура Футбольной национальной лиги.

Встреча проходила в Дзержинске на стадионе «Химик» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

«Олимпиец» не смог победить в шестом матче Футбольной национальной лиги подряд. Единственный гол на 40-й минуте забил полузащитник гостей Владислав Кулик.

В другом матче 10-го тура Футбольной национальной лиги «Ротор-Волгоград» уступил «Балтике». Встреча проходила в Волгограде на стадионе «Зенит» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

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Новости Первого дивизиона

«Балтика» проиграла третью игру подряд и опустилась на восьмое место в ФНЛ

«Балтика» проиграла третью игру подряд и опустилась на восьмое место в ФНЛ

В субботу, 19 августа, калининградская «Балтика» в девятом туре футбольной национальной лиги уступила на своём поле воронежскому «Факелу» со счётом 0:1 и опустилась на восьмую строчку в турнирной таблице. Об этом сообщает корреспондент Клопс.Ru.
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