«Динамо» СПб выиграло у «Химок» и догнало «Крылья» по количеству очков в ФНЛ

Встреча проходила в Химках на стадионе «Новые Химки» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

«Химки» не смогли победить в седьмом матче Футбольной национальной лиги подряд. Единственный гол на 78-й минуте забил нападающий гостей Александр Коротаев.

В другом матче десятого тура Футбольной национальной лиги «Томь» и «Тюмень» сыграли вничью. Встреча проходила в Томске на стадионе «Труд» и завершилась со счётом 0:0.

«Динамо» СПб догнало «Крылья Советов» по количеству очков в ФНЛ (22), но провело на матч больше.