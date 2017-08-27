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27 августа 2017, 17:10 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

«Динамо» СПб выиграло у «Химок» и догнало «Крылья» по количеству очков в ФНЛ

«Динамо» СПб выиграло у «Химок» в матче десятого тура Футбольной национальной лиги.

Встреча проходила в Химках на стадионе «Новые Химки» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

«Химки» не смогли победить в седьмом матче Футбольной национальной лиги подряд. Единственный гол на 78-й минуте забил нападающий гостей Александр Коротаев.

В другом матче десятого тура Футбольной национальной лиги «Томь» и «Тюмень» сыграли вничью. Встреча проходила в Томске на стадионе «Труд» и завершилась со счётом 0:0.

«Динамо» СПб догнало «Крылья Советов» по количеству очков в ФНЛ (22), но провело на матч больше.

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