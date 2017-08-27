«Луч-Энергия» прервал серию «Тамбова» из пяти побед в ФНЛ
«Луч-Энергия» и «Тамбов» сыграли вничью в матче десятого тура Футбольной национальной лиги.
Встреча проходила во Владивостоке на стадионе «Динамо» и завершилась со счётом 0:0.
«Луч-Энергия» не смог победить в третьем матче Футбольной национальной лиги подряд. «Тамбов» прервал серию из пяти побед в турнире.
«Луч-Энергия» (8 очков) занимает 15-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Тамбов», имеющий в активе 19 баллов, делит третью строчку с «Динамо СПб», проведя на один матч больше.
|27.08.2017 12:00
|Зрители 1800
|основной раунд: 10-й тур
|Динамо
|Луч-Энергия
|0:0
|Тамбов
|Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
|Константин Емельянов
|Андрей Талалаев
Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Алексей Сухой (Люберцы, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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