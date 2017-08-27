«Луч-Энергия» прервал серию «Тамбова» из пяти побед в ФНЛ

Встреча проходила во Владивостоке на стадионе «Динамо» и завершилась со счётом 0:0.

«Луч-Энергия» не смог победить в третьем матче Футбольной национальной лиги подряд. «Тамбов» прервал серию из пяти побед в турнире.

«Луч-Энергия» (8 очков) занимает 15-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Тамбов», имеющий в активе 19 баллов, делит третью строчку с «Динамо СПб», проведя на один матч больше.