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27 августа 2017, 14:09 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

«Луч-Энергия» прервал серию «Тамбова» из пяти побед в ФНЛ

«Луч-Энергия» и «Тамбов» сыграли вничью в матче десятого тура Футбольной национальной лиги.

Встреча проходила во Владивостоке на стадионе «Динамо» и завершилась со счётом 0:0.

«Луч-Энергия» не смог победить в третьем матче Футбольной национальной лиги подряд. «Тамбов» прервал серию из пяти побед в турнире.

«Луч-Энергия» (8 очков) занимает 15-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Тамбов», имеющий в активе 19 баллов, делит третью строчку с «Динамо СПб», проведя на один матч больше.

27.08.2017 12:00 Зрители 1800 основной раунд: 10-й тур Динамо
Луч-Энергия 0:0 Тамбов
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Константин Емельянов Андрей Талалаев
Составы
Александр Котляров 1
68′ Максим Насадюк 3
82′ Астемир Соблиров 14
Кирилл Марущак 18
Деян Болевич 90
Семен Фомин 4
Дмитрий Маляка 15
Руслан Гордиенко 9
86′ Ишхан Гелоян 7
Андрей Мязин 87
45+1′ 80′ Антон Килин 8
Александр Носов 10
69′ Амир Бажев 29
Иван Хлебородов 95
21 Денис Вавилин
2 Алексей Рыбин 75′
29 Александр Горбатюк
33 Илья Гультяев
96 Марат Быстров 54′
81 Младен Кашчелан 69′
15 Андрей Часовских
10 Илья Кухарчук 65′
7 Олег Чернышов
11 Сергей Шевчук 65′
92 Алексей Скворцов
30 Максим Трусевич 46′
8 Владислав Рыжков
70 Андрей Мурнин 90′
4 Евгений Овсиенко
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Алексей Сухой (Люберцы, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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