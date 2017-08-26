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https://sport.mail.ru/news/football-rus-first/30804773/
26 августа 2017, 15:30 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

Виталий Мутко посетил базу «Крыльев Советов»

Самару с рабочим визитом посетил вице-премьер РФ Виталий Мутко. Одним из объектов, которые осмотрел вице-премьер, стала клубная база ПФК «Крылья Советов».

Самару с рабочим визитом посетил <nobr>вице-премьер </nobr>РФ Виталий <span class=error>Мутко</span>. Одним из объектов которые осмотрел <nobr>вице-премьер</nobr> стала клубная база <span class=error>ПФК</span> Крылья Советов. Увеличить
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Виталий Мутко ознакомился с ходом реконструкции основного поля, которое по окончании работ будет соответствовать требованиям FIFA. Напомним, что во время Чемпионата Мира по футболу на базе «Крыльев» будет располагаться одна из команд-участниц Мундиаля.

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Меркушкин: Бюджет «Крыльев Советов» увеличится на 20−25% в случае выхода в РФПЛ

САМАРА, 23 августа. /ТАСС/. Бюджет самарского клуба «Крылья Советов» увеличится на 20−25% в случае возвращения команды в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ). Об этом журналистам сообщил губернатор Самарской области Николай Меркушкин.
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