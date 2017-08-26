Виталий Мутко посетил базу «Крыльев Советов»
Самару с рабочим визитом посетил
вице-премьер РФ Виталий Мутко. Одним из объектов, которые осмотрел вице-премьер, стала клубная база ПФК «Крылья Советов».
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Виталий Мутко ознакомился с ходом реконструкции основного поля, которое по окончании работ будет соответствовать требованиям FIFA. Напомним, что во время Чемпионата Мира по футболу на базе «Крыльев» будет располагаться одна из
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