Меркушкин: Бюджет «Крыльев Советов» увеличится на 20−25% в случае выхода в РФПЛ
САМАРА, 23 августа. /ТАСС/. Бюджет самарского клуба «Крылья Советов» увеличится на 20−25% в случае возвращения команды в Российскую футбольную
премьер-лигу (РФПЛ). Об этом журналистам сообщил губернатор Самарской области Николай Меркушкин.
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По оценке председателя совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрия Шляхтина, бюджет клуба не превышает 1 млрд рублей.
«Бюджет в
«Крылья Советов» по итогам прошлого сезона заняли 15-е место и покинули РФПЛ. «Мы вполне могли сохранить место в
«Последний матч сезона мы играли дома с “Тереком”, которому ничего не нужно было с турнирной точки зрения. Но матч был абсолютно принципиальным, и, к сожалению, наша команда перегорела (самарцы проиграли со счетом 1:3 — прим. ТАСС)», — добавил губернатор.
«Крылья Советов» после девяти туров лидируют в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).
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