Меркушкин: Бюджет «Крыльев Советов» увеличится на 20−25% в случае выхода в РФПЛ

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По оценке председателя совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрия Шляхтина, бюджет клуба не превышает 1 млрд рублей.

«Бюджет в премьер-лиге немного другой, но он не сильно будет отличаться, потому что он и сейчас не сильно отличается от того, что было год назад. Думаю, что в случае выхода в премьер-лигу бюджет будет отличаться на 20−25%», — отметил Меркушкин.

«Крылья Советов» по итогам прошлого сезона заняли 15-е место и покинули РФПЛ. «Мы вполне могли сохранить место в премьер-лиге. Существовало шесть вариантов в последнем туре, и только при одном мы вылетали, он в итоге и сложился», — сказал Меркушкин.

«Последний матч сезона мы играли дома с “Тереком”, которому ничего не нужно было с турнирной точки зрения. Но матч был абсолютно принципиальным, и, к сожалению, наша команда перегорела (самарцы проиграли со счетом 1:3 — прим. ТАСС)», — добавил губернатор.

«Крылья Советов» после девяти туров лидируют в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).