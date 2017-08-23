Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-first/30771852/
23 августа 2017, 14:56 | Футбол: Первый дивизион | ТАСС

Меркушкин: Бюджет «Крыльев Советов» увеличится на 20−25% в случае выхода в РФПЛ

САМАРА, 23 августа. /ТАСС/. Бюджет самарского клуба «Крылья Советов» увеличится на 20−25% в случае возвращения команды в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ). Об этом журналистам сообщил губернатор Самарской области Николай Меркушкин.

По оценке председателя совета директоров Крыльев Советов Дмитрия Шляхтина бюджет клуба не превышает 1 млрд рублей. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

По оценке председателя совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрия Шляхтина, бюджет клуба не превышает 1 млрд рублей.

«Бюджет в премьер-лиге немного другой, но он не сильно будет отличаться, потому что он и сейчас не сильно отличается от того, что было год назад. Думаю, что в случае выхода в премьер-лигу бюджет будет отличаться на 20−25%», — отметил Меркушкин.

«Крылья Советов» по итогам прошлого сезона заняли 15-е место и покинули РФПЛ. «Мы вполне могли сохранить место в премьер-лиге. Существовало шесть вариантов в последнем туре, и только при одном мы вылетали, он в итоге и сложился», — сказал Меркушкин.

«Последний матч сезона мы играли дома с “Тереком”, которому ничего не нужно было с турнирной точки зрения. Но матч был абсолютно принципиальным, и, к сожалению, наша команда перегорела (самарцы проиграли со счетом 1:3 — прим. ТАСС)», — добавил губернатор.

«Крылья Советов» после девяти туров лидируют в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

Крылья Советов
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Первого дивизиона

Меркушкин: Главный претендент на «Самара Арену» после ЧМ-2018 — ФК «Крылья Советов»

САМАРА, 23 авг — Р-Спорт, Александр Рогулев. Главным претендентом на эксплуатацию «Самара Арены» после чемпионата мира по футболу 2018 года является футбольный клуб «Крылья Советов», сообщил губернатор Самарской области Николай Меркушкин.
Еще 7 новостей  Все новости

Футболист аргентинского "Индепендьенте" Ригони перешел в "Зенит"

Российский гимнаст Поляшов завоевал серебро Универсиады в упражнениях на перекладине

Новичок "Локомотива" Эдер получает визу, его участие в матче с "Уралом" под вопросом

WADA еще раз проверит РУСАДА через четыре месяца после восстановления агентства в правах