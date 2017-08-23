Стадион «Самара Арена» строится с 2014 года. Он рассчитан на 45 тысяч зрителей. Стадион примет шесть матчей чемпионата мира: четыре игры группового этапа, включая встречу с участием сборной России, а также матчи 1/8 и ¼ финала. Клуб «Крылья Советов», выступающий в нынешнем сезоне в первенстве ФНЛ, идет на первом месте в турнирной таблице.

«Окончательного решения по эксплуатации не принято. Есть ряд юридических вопросов, которые надо довести до конца. Потому что заказчик — правительство Российской Федерации, строится на деньги Российской Федерации, и только после чемпионата мира он будет передаваться нам. Претендент номер один на эксплуатацию — это клуб (“Крылья Советов”), но могут быть и другие варианты» , — сказал Меркушкин журналистам.

«Это не только наше решение, мы посмотрим и на другие регионы, которые могут предложить более перспективные варианты», — добавил губернатор.