Меркушкин: Главный претендент на «Самара Арену» после ЧМ-2018 — ФК «Крылья Советов»
САМАРА, 23 авг —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Главным претендентом на эксплуатацию «Самара Арены» после чемпионата мира по футболу 2018 года является футбольный клуб «Крылья Советов», сообщил губернатор Самарской области Николай Меркушкин.
Стадион «Самара Арена» строится с 2014 года. Он рассчитан на 45 тысяч зрителей. Стадион примет шесть матчей чемпионата мира: четыре игры группового этапа, включая встречу с участием сборной России, а также матчи 1/8 и ¼ финала. Клуб «Крылья Советов», выступающий в нынешнем сезоне в первенстве ФНЛ, идет на первом месте в турнирной таблице.
«Окончательного решения по эксплуатации не принято. Есть ряд юридических вопросов, которые надо довести до конца. Потому что заказчик — правительство Российской Федерации, строится на деньги Российской Федерации, и только после чемпионата мира он будет передаваться нам. Претендент номер один на эксплуатацию — это клуб (“Крылья Советов”), но могут быть и другие варианты» , — сказал Меркушкин журналистам.
«Это не только наше решение, мы посмотрим и на другие регионы, которые могут предложить более перспективные варианты», — добавил губернатор.
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