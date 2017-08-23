Подавляющее большинство болельщиков «Ротора» поддерживают Есипова
В соцсетях, «Единым фан-порталом» волгоградского футбольного клуба «Ротор», проведено голосование по вопросу кандидатуры главного тренера, по результатам которого 75 процентов болельщиков поддерживают нынешнего тренера футбольного клуба, в голосовании приняли участие несколько тысяч человек.
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Видимо, что-то случилось...
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Валерий Есипов, в прошлом игрок национальной сборной России, рекордсмен чемпионата России по количеству игр проведённых за одну команду — провёл 349 матчей за Волгоградский Ротор, в которых забил 83 мяча и лучший тренер второго дивизиона 2009, подвергся критике за нынешнее место команды в турнирной таблице чемпионата ФНЛ.
С одной стороны, текущее положение «Ротора» с шестью очками в турнирной таблице может говорить о том, что команде требуются изменения, в частности, в работе главного тренера.
С другой стороны, перед нынешним сезоном, собрана абсолютно новая команда, и возникают справедливые вопросы, а можно ли за такой короткий промежуток времени сделать так чтобы эти игроки стали бы Командой и стали бы показывать качественную игру радующую болельщиков, ни в отдельные промежутки матча, а на протяжении всей игры.
Нужно также не забывать один из ключевых моментов, который влияет на результат и игру в целом: 8 (!!!) из 9 игр в текущем чемпионате, команда играла,
Учитывая вышеизложенное в соцсетях «Единого
75% опрошенных выразили Валерию Есипову свою поддержку.
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