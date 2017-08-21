Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-first/30744575/
21 августа 2017, 11:39 | Футбол: Первый дивизион | ГТРК "Волгоград-ТРВ"

«Спартак-2» — «Ротор-Волгоград» 2:2

20 августа «Ротор-Волгоград» сыграл вничью с московским «Спартаком-2». Встреча прошла на выезде.

20 августа Ротор-Волгоград сыграл вничью с московским Спартаком-2. Встреча прошла на выезде. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

На 15-й минуте встречи подопечные Валерия Есипова первыми открыли счет: после подачи углового защитник Сидоричев поразил ворота соперников. Но еще до перерыва хозяева счет сравняли. После перерыва «Ротор-Волгоград» вновь вышел вперед. Успешную атаку завершил Дранников. Правда, удержать преимущество не удалось. Спустя три минуты спартаковцы сравняли счет. Итоговый счет встречи 2:2.

Следующий матч в рамках первенства ФНЛ «Ротор» проведет с калининградской «Балтикой».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Первого дивизиона

Еще 1 новость  Все новости

Умер известный российский актер, звезда "Ликвидации" и "Мастера и Маргариты"

Оштрафованы организаторы гонки, в которой разбился известный ведущий

В России снова дорожает ОСАГО

Арестован известный российский спортсмен, расчленивший свою мать