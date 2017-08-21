«Спартак-2» — «Ротор-Волгоград» 2:2
20 августа «Ротор-Волгоград» сыграл вничью с московским «Спартаком-2». Встреча прошла на выезде.
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На 15-й минуте встречи подопечные Валерия Есипова первыми открыли счет: после подачи углового защитник Сидоричев поразил ворота соперников. Но еще до перерыва хозяева счет сравняли. После перерыва «Ротор-Волгоград» вновь вышел вперед. Успешную атаку завершил Дранников. Правда, удержать преимущество не удалось. Спустя три минуты спартаковцы сравняли счет. Итоговый счет встречи 2:2.
Следующий матч в рамках первенства ФНЛ «Ротор» проведет с калининградской «Балтикой».
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