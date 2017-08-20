«Спартак-2» сыграл вничью с «Ротором» в матче Футбольной национальной лиги

В составе «Спартака» два гола забил Владислав Пантелеев (26-я и 75-е минуты). У «Ротора» забитыми мячами отметились Александр Сидорычев (14) и Иван Дранников (73).

«Спартак-2» занимает восьмое место в турнирной таблице с 14 набранными очками, «Ротор» с шестью очками идет на предпоследнем месте. В следующем туре «Спартак-2» в гостях сыграет с краснодарской «Кубанью», «Ротор» дома проведет матч против калининградской «Балтики». Обе игры пройдут 27 августа.