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20 августа 2017, 19:47 | Футбол: Первый дивизион | ТАСС

«Спартак-2» сыграл вничью с «Ротором» в матче Футбольной национальной лиги

ТАСС, 20 августа. Московский «Спартак-2» сыграл вничью с волгоградским «Ротором» со счетом 2:2 в домашнем матче девятого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

В составе «Спартака» два гола забил Владислав Пантелеев (26-я и 75-е минуты). У «Ротора» забитыми мячами отметились Александр Сидорычев (14) и Иван Дранников (73).

«Спартак-2» занимает восьмое место в турнирной таблице с 14 набранными очками, «Ротор» с шестью очками идет на предпоследнем месте. В следующем туре «Спартак-2» в гостях сыграет с краснодарской «Кубанью», «Ротор» дома проведет матч против калининградской «Балтики». Обе игры пройдут 27 августа.

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Новости Первого дивизиона

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