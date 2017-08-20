Талалаев в погоне за Тихоновым и Аленичевым
«Крылья Советов» Андрея Тихонова и «Енисей» Дмитрия Аленичева одержали очередные победы и сохранили за собой две первых строчки в таблице. А на 4-е место поднялся «Тамбов» Андрея Талалаева.
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«ТЮМЕНЬ» ПРИГОВОРИЛ СВОЙ ЖЕ ЛЮБИМЕЦ
«Крылья» взяли три очка в Тюмени благодаря двум голам со «стандартов». Сибиряки достойно бились, имели моменты, но им явно не хватает лидеров, которыми были в прошлом сезоне Мамтов, перешедший в «Анжи», и Кленкин, выступающий за… «Крылья». Именно он стал автором голевой передачи на неувядающего Корниленко.
— Против нас все играют с удвоенной энергией. Поэтому наши футболисты всегда выкладываются по полной программе. Здорово сыграл Кленкин. Наверное, это был один из его лучших матчей, — сказал Тихонов.
КОЗЛОВ В УДАРЕ
«Енисей» победил в четвертый раз подряд, обыграв «Зенит-2» под крышей своего манежа. Успешная серия началась после разгрома 0:5 в Тамбове, по итогам которого капитанской повязки лишился защитник сборной Киргизии Кичин.
Снова не ушел в поля без гола лучший бомбардир сезона Андрей Козлов. Мяч в ворота питерцев стал для него восьмым за девять туров, причем в трех последних он отличился пять раз! И это он еще не все верные моменты использует…
— Серия из четырех побед — это приятно. Но футболисты такой народ: их всегда нужно подстегивать, критиковать, находить нужные слова. На теоретических занятиях всегда указываю на минусы, — отметил Аленичев.
ТАМБОВСКИЙ ПОРЯДОК
У самого «Тамбова» серия еще более внушительная: пять побед кряду! На этот раз повержена «Кубань», которой
БАЛТИЙСКИЙ КРИЗИС
«Балтика» совсем недавно лидировала, но кошмарная вторая половина домашнего матча с «Енисеем», за которую команда пропустила пять безответных мячей и лишилась
А ЕЩЕ…
— Главная сенсация сезона — питерское «Динамо» —
— «Сибирь» и «Олимпиец» прервали свои серии в очной встрече. Хозяева впервые за пять матчей не выиграли, а гости — не проиграли.
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— Смена тренера пошла на пользу «Оренбургу». В первом матче при Владимире Федотове (преемнике Темури Кецбая) уральцы обыграли «Луч-Энергию».
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