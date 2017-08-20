Талалаев в погоне за Тихоновым и Аленичевым

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«ТЮМЕНЬ» ПРИГОВОРИЛ СВОЙ ЖЕ ЛЮБИМЕЦ

«Крылья» взяли три очка в Тюмени благодаря двум голам со «стандартов». Сибиряки достойно бились, имели моменты, но им явно не хватает лидеров, которыми были в прошлом сезоне Мамтов, перешедший в «Анжи», и Кленкин, выступающий за… «Крылья». Именно он стал автором голевой передачи на неувядающего Корниленко.

— Против нас все играют с удвоенной энергией. Поэтому наши футболисты всегда выкладываются по полной программе. Здорово сыграл Кленкин. Наверное, это был один из его лучших матчей, — сказал Тихонов.

КОЗЛОВ В УДАРЕ

«Енисей» победил в четвертый раз подряд, обыграв «Зенит-2» под крышей своего манежа. Успешная серия началась после разгрома 0:5 в Тамбове, по итогам которого капитанской повязки лишился защитник сборной Киргизии Кичин.

Снова не ушел в поля без гола лучший бомбардир сезона Андрей Козлов. Мяч в ворота питерцев стал для него восьмым за девять туров, причем в трех последних он отличился пять раз! И это он еще не все верные моменты использует…

— Серия из четырех побед — это приятно. Но футболисты такой народ: их всегда нужно подстегивать, критиковать, находить нужные слова. На теоретических занятиях всегда указываю на минусы, — отметил Аленичев.

ТАМБОВСКИЙ ПОРЯДОК

У самого «Тамбова» серия еще более внушительная: пять побед кряду! На этот раз повержена «Кубань», которой из-за быстрого пропущенного мяча пришлось сыграть против команды Талалаева в открытый футбол. Получилось не очень удачно, кроме того шикарный матч выдал вратарь хозяев Вавилин. Любопытно, что победный мяч Мурнин забил после вброса мяча из аута.

БАЛТИЙСКИЙ КРИЗИС

«Балтика» совсем недавно лидировала, но кошмарная вторая половина домашнего матча с «Енисеем», за которую команда пропустила пять безответных мячей и лишилась из-за удалений лидера Скопинцева и тренера Черевченко, ввергла калининградцев в ступор. В итоге балтийцы потерпели уже третье поражение подряд. И снова до боли обидное. «Факел», замыкавший таблицу, почти весь матч отчаянно отбивался, а в концовке неожиданно заработал пенальти. Черевченко грустно наблюдал за происходящим с трибуны.

А ЕЩЕ…

— Главная сенсация сезона — питерское «Динамо» — по-прежнему идет в группе лидеров. На этот раз дерзкая команда Александра Точилина разобралась с «Томью».

— «Сибирь» и «Олимпиец» прервали свои серии в очной встрече. Хозяева впервые за пять матчей не выиграли, а гости — не проиграли.

— Экс-форвард «Химок» Низамутдинов стал главным творцом поражения своей бывшей команды от «Шинника»: отдал голевой пас и реализовал пенальти.

— Смена тренера пошла на пользу «Оренбургу». В первом матче при Владимире Федотове (преемнике Темури Кецбая) уральцы обыграли «Луч-Энергию».