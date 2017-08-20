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https://sport.mail.ru/news/football-rus-first/30737070/
20 августа 2017, 10:55 | Футбол: Первый дивизион | Клопс.ru

«Балтика» проиграла третью игру подряд и опустилась на восьмое место в ФНЛ

В субботу, 19 августа, калининградская «Балтика» в девятом туре футбольной национальной лиги уступила на своём поле воронежскому «Факелу» со счётом 0:1 и опустилась на восьмую строчку в турнирной таблице. Об этом сообщает корреспондент Клопс.Ru.

Единственный гол после реализованного пенальти был забит за девять минут до конца матча. Увеличить
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Единственный гол после реализованного пенальти забил воронежец Александр Алхазов за девять минут до конца матча. В составе «Балтики» дебютировал подписавший несколько дней назад с командой контракт Антон Кобялко, но усилий его и партнеров оказалось недостаточно, чтобы свести матч хотя бы к ничьей.

Стоит отметить, что калининградская команда больше соперника владела мячом, нанесла в три раза больше ударов по воротам нежели оппонент, подала 14 угловых. Игровое преимущество воплотить в забитые мячи так и не удалось. В итоге, потерпев третье поражение подряд, «Балтика» опустилась на восьмое место в ФНЛ.
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Новости Первого дивизиона

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