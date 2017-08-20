«Луч-Энергия» проиграл на выезде «Оренбургу» 0:2
Константин Емельянов считает, что «тигров» ждут победы, если они будут играть как во втором тайме с «Оренбургом».
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Владивосток, 20 августа, PrimaMedia.
Владивостокский футбольный клуб «Луч-Энергия» уступил на выезде «Оренбургу» из одноименного города со счетом 0:2 накануне, 19 августа. Главный тренер «тигров» Константин Емельянов на
Встреча проходила в поселке Ростоши под Оренбургом на стадионе «Газовик», вмещающем 2198 зрителей. Первый гол в ворота гостей оформил Артем Делькин на 14-й минуте первого тайма, вторым «Лучу» забил Дмитрий Андреев на 80-й минуте.
Теперь по итогам девятого тура «Луч» находится на 19 месте с семью очками.
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«Первый тайм мы сыграли не так, как планировали, конечно. Может быть, сказалась дорога, я не знаю, что. Мы планировали сыграть сразу так, как во втором тайме. Я считаю, что во втором тайме мы соперника полностью переиграли. Были хорошие подходы, хорошие моменты, нужно было забивать. К сожалению, в конце (мяч — прим. ред.) пропустили, и стало еще тяжелее. А так, если команда будет играть и дальше так, как играла во втором тайме, будем брать очки, будут победы», — высказал уверенность он.
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