«Луч-Энергия» проиграл на выезде «Оренбургу» 0:2

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Владивосток, 20 августа, PrimaMedia.

Владивостокский футбольный клуб «Луч-Энергия» уступил на выезде «Оренбургу» из одноименного города со счетом 0:2 накануне, 19 августа. Главный тренер «тигров» Константин Емельянов на пресс-конференции после игры признал, что команда допустила ошибки, но если футболисты в дальнейшем будут играть так, как во втором тайме, то их ждут победы, сообщает ИА PrimaMedia.

Встреча проходила в поселке Ростоши под Оренбургом на стадионе «Газовик», вмещающем 2198 зрителей. Первый гол в ворота гостей оформил Артем Делькин на 14-й минуте первого тайма, вторым «Лучу» забил Дмитрий Андреев на 80-й минуте.

Теперь по итогам девятого тура «Луч» находится на 19 месте с семью очками.

На пресс-подходе после игры тренер «тигров» Константин Емельянов признал, что были допущены ошибки, но в своих подопечных он верит.

«Первый тайм мы сыграли не так, как планировали, конечно. Может быть, сказалась дорога, я не знаю, что. Мы планировали сыграть сразу так, как во втором тайме. Я считаю, что во втором тайме мы соперника полностью переиграли. Были хорошие подходы, хорошие моменты, нужно было забивать. К сожалению, в конце (мяч — прим. ред.) пропустили, и стало еще тяжелее. А так, если команда будет играть и дальше так, как играла во втором тайме, будем брать очки, будут победы», — высказал уверенность он.