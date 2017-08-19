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19 августа 2017, 19:49 | Футбол: Первый дивизион | Советский спорт

«Кубань» уступила на выезде «Тамбову» в матче 9-го тура первенства ФНЛ

Футболисты «Тамбова» переиграли «Кубань» в матче девятого тура первенства ФНЛ со счетом 2:1.

Футболисты Тамбова переиграли Кубань в матче девятого тура первенства <span class=error>ФНЛ</span> со счетом 2:1. Увеличить
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У хозяев голами отметились Александр Горбатюк и Андрей Мурнин. У «Кубани» точный удар на счету Алексея Гая.

После этой игры «Тамбов» набрал 18 очков и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице ФНЛ. «Кубань», имея в активе 11 очков, находится на 12 месте.

В следующем туре «Тамбов» 27 августа на выезде встретится с «Луч-Энергией». В тот же день «Кубань» на своем поле примет «Спартак-2».

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