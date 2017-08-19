«Оренбург» обыграл «Луч-Энергию», «Шинник» разгромил «Химки»
«Оренбург» одержал победу над командой «Луч-Энергия» в матче девятого тура Футбольной национальной лиги.
Встреча прошла в Оренбурге на стадионе «Газовик» и закончилась со счётом 2:0.
На 14-й минуте хозяев вывел вперёд Артём Делькин, а под занавес игры победу закрепил Дмитрий Андреев.
В параллельном матче 9-го тура «Шинник» на выезде разгромил подмосковные «Химки» (3:0). Голами в составе ярославской команды отметились Дмитрий Чистяков, Эльдар Низамутдинов и Дмитрий Самойлов.
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