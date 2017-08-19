«Оренбург» обыграл «Луч-Энергию», «Шинник» разгромил «Химки»

Встреча прошла в Оренбурге на стадионе «Газовик» и закончилась со счётом 2:0.

На 14-й минуте хозяев вывел вперёд Артём Делькин, а под занавес игры победу закрепил Дмитрий Андреев.

В параллельном матче 9-го тура «Шинник» на выезде разгромил подмосковные «Химки» (3:0). Голами в составе ярославской команды отметились Дмитрий Чистяков, Эльдар Низамутдинов и Дмитрий Самойлов.