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19 августа 2017, 18:18 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

«Оренбург» обыграл «Луч-Энергию», «Шинник» разгромил «Химки»

«Оренбург» одержал победу над командой «Луч-Энергия» в матче девятого тура Футбольной национальной лиги.

Встреча прошла в Оренбурге на стадионе «Газовик» и закончилась со счётом 2:0.

На 14-й минуте хозяев вывел вперёд Артём Делькин, а под занавес игры победу закрепил Дмитрий Андреев.

В параллельном матче 9-го тура «Шинник» на выезде разгромил подмосковные «Химки» (3:0). Голами в составе ярославской команды отметились Дмитрий Чистяков, Эльдар Низамутдинов и Дмитрий Самойлов.

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