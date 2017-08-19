Аленичев в погоне за Тихоновым, «Оренбург» с новым тренером, Талалаев рвется в четверку

КОЗЛОВ ПРОТИВ ПАНЮКОВА

Футбол Первый дивизион 2017/2018 Тур 9, 19.08.2017, 13:00 -:- Енисей Зенит-2

Анонсируя предыдущий тур, мы предположили, что «Зенит-2» может встряхнуть приход в команду Андрея Панюкова. Выглядела та надежда робко, однако нападающий, понравившийся Роберто Манчини на предсезонных сборах, забил в первом же матче и помог сенсационно обыграть «Балтику». Благодаря этому команда Анатолия Давыдова практически выбралась из зоны вылета, так что заранее отводить сине-бело-голубым роль очередной жертвы «Енисея» стоит с оговорками. Тем не менее, очевидно: возвращающиеся в Красноярск после четырехматчевой выездной серии подопечные Дмитрия Аленичева — фаворит с приставкой «супер». Памятная тамбовская встряска стала лучшим лекарством от переоценки собственных сил, и серия из трех побед, две из которых получились разгромными, тому подтверждение. 5:0 и 4:0 в Калининграде и Курске, где до «Енисея» не побеждал никто, впечатляют. Как и третий в сезоне голевой дубль возглавляющего список бомбардиров Андрея Козлова. Станет ли он снова лучшим, или у Панюкова и его партнеров все-таки найдутся контраргументы? Благодаря глубине состава шансы хозяев выше, ведь начал забивать и Александр Кутьин, ставший автором 2500 гола за всю историю «Енисея».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Нападающий Андрей Козлов получил приз как лучший игрок июля в составе "Енисея" по версии болельщиков. <a href="https://t.co/kkMcVwt99Y">pic.twitter.com/kkMcVwt99Y</a></p>— ФК «Енисей» (@FCEnisey) <a href="https://twitter.com/FCEnisey/status/898077038304784385">17 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ВСТРЯСКА ДЛЯ «ОРЕНБУРГА»

В Оренбурге случилось то, чего давно ждали. Клуб, который заявлял о желании за один сезон вернуться в премьер-лигу, однако увяз на 13-м месте, после разгрома от «Кубани» расторг соглашение с Темури Кецбая. Замечательный в прошлом футболист, имея в своем распоряжении солидный по меркам ФНЛ состав, так и не смог выстроить игру команды. Странно только, что в руководстве «Оренбурга» сначала заявляли, что тренер будет отсутствовать лишь один матч, но уже на следующий день объявили о расторжении соглашений с Кецбая и его помощниками. При этом президент клуба Василий Столыпин объяснил перемены не спортивными результатами, а семейными обстоятельствами.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="uk" dir="ltr">Главный тренер <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A4%D0%9A%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3?src=hash">#ФКОренбург</a> Владимир Валентинович Федотов <a href="https://t.co/ob8TVsIRPk">pic.twitter.com/ob8TVsIRPk</a></p>— ФК Оренбург (@fcorenburg) <a href="https://twitter.com/fcorenburg/status/898085770489102336">17 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Впрочем, критикуя теперь уже экс-наставника, стоит делать скидку на сложный переходный период, ведь оставивший свой пост в межсезонье Роберт Евдокимов выстраивал команду годами, и процесс перестройки не мог получиться безболезненным. Назначение Владимира Федотова, который всего несколько дней назад вошел в штаб столичного «Арарата», выглядит логичным. Этот 51-летний специалист прекрасно знает коллектив и принципы построения игры, так как в течение двух сезонов был помощником Евдокимова, поэтому у него есть все шансы в кратчайшие сроки исправить ситуацию. Что любопытно, дебютировать Федотову предстоит в игре с «Лучом-Энергией», который в ближайшее время может возглавить словацкий тренер Жолт Хорняк.

БУДЕТ ЛИ У «ТАМБОВА» ПЯТЬ ПОБЕД ПОДРЯД?

Футбол Первый дивизион 2017/2018 Тур 9, 19.08.2017, 17:00 -:- Тамбов Кубань

Команда Андрея Талалаева, выдав впечатляющую серию из четырех побед, вплотную приблизилась к первой четверке. До нее всего один шаг, но удастся ли его сделать? Эмоциональный заряд, полученный благодаря волевой победе над «Ротором» и решающему голу 32-летнего Андрея Мурнина на последних минутах того матча, добавит «Тамбову» сил. Однако и «Кубань» потихоньку выбирается из прогнозируемого стартового кризиса. На тренерскую скамейку вернулся отбывший дисквалификацию Евгений Калешин, а в команду — заслуженный ветеран Спартак Гогниев. Да, форвард впервые в сезоне появился на поле, когда уверенная победа над «Оренбургом» была уже фактически оформлена, но очевидно: пользу краснодарцам он обязательно принесет. Тем более, когда клубу снова запретили регистрировать новичков. А к новому туру «Кубань» и «Тамбов» подходят в хорошем тонусе, и совершенно не верится в продолжение «засухи» прошлого сезона, когда оба матча этих соперников завершились нулевыми ничьими.

ЛИДЕР В ГОСТЯХ У ОЖИВАЮЩЕГО АУТСАЙДЕРА

Футбол Первый дивизион 2017/2018 Тур 9, 19.08.2017, 15:00 -:- Тюмень Крылья Советов

В Тюмени уволили 65-летнего Александра Ивченко, и в поединке с «Олимпийцем» командой руководил и.о. главного тренера Евгений Маслов. Можно, конечно, говорить о не лучшем состоянии потерпевшей четвертое поражение подряд нижегородской команды Николая Писарева, либо о стандартном эффекте встряски после перемен в тренерском штабе, но факт остается фактом: потерявшая перебравшегося в «Анжи» снайпера Хасана Мамтова «Тюмень» наконец-то отпраздновала победу. Последней из всех команд ФНЛ. Но хватит ли у нее сил и класса на игру с лидером первенства? В этом есть большие сомнения, ведь «Крылья Советов» все лучше усваивают требования Андрея Тихонова и одержали четыре победы подряд. Да и куда более благополучных тюменцев во время своего первого изгнания из премьер-лиги волжане обыграли дважды. Причем, забивший в обоих матчах турнира-2014/15 Сергей Корниленко по-прежнему в Самаре, и знает победные рецепты не хуже так же отличившегося тогда Дениса Ткачука. Хотя, подводя итоги предыдущего тура, Тихонов уже начал настраивать свою команду на серьезную борьбу, дав высокую оценку нынешнему первенству: «Тут все непредсказуемо, и невозможно ничего загадывать». Отметим, что волжане получили подкрепление: к команде присоединился один из старожилов бразилец Надсон, по семейным обстоятельствам пропустивший предсезонные сборы и старт первенства, а затем был подписан контракт с экс-защитником донецкого «Олимпика» Дмитрием Немчаниновым.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Дмитрий Немчанинов стал игроком "Крыльев Советов"<a href="https://t.co/FM3RgcVpbZ">https://t.co/FM3RgcVpbZ</a></p>— ПФК Крылья Советов (@fckssamara) <a href="https://twitter.com/fckssamara/status/898214017289859073">17 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ОТЫГРАЕТСЯ ЛИ «БАЛТИКА» НА «ФАКЕЛЕ»?

Футбол Первый дивизион 2017/2018 Тур 9, 19.08.2017, 20:00 -:- Балтика Факел

Отличительная особенность набирающего ход турнира — исключительная плотность в верхней части турнирной таблицы. Казалось, еще недавно «Балтика» занимала в ней первую строчку, однако две осечки отбросили команду дисквалифицированного на три тура Игоря Черевченко на седьмое место. А проигрыш одному из аутсайдеров «Зениту-2» получился не менее чувствительным, чем пять пробоин, полученных калининградцами в сражении с «Енисеем». Питерское поражение отсрочило реабилитацию калининградцев, как минимум, до предстоящего тура. В субботу Черевченко по-прежнему не будет на тренерской скамейке, зато на поле появится отбывший дисквалификацию лучший снайпер хозяев Дмитрий Скопинцев, которого должен вдохновить вызов в молодежную сборную. По логике, проигравший четыре раза подряд с суммарным счетом 0:9 «Факел» выглядит обреченным на заклание. И если «Балтика» не подтвердит предматчевые расклады, впору будет говорить о кризисе одного из фаворитов сезона. С такими явлениями, впрочем, борются, еще и укрепляя состав, и очередным новичком претендента на выход в премьер-лигу стал покинувший «СКА-Хабаровск» на правах свободного агента форвард Антон Кобялко.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">ПОДПИСАЛИ ОПЫТНОГО ФОРВАРДА<a href="https://t.co/lMPtD1tbwF">https://t.co/lMPtD1tbwF</a> <a href="https://t.co/0gKoyhiyxe">pic.twitter.com/0gKoyhiyxe</a></p>— ФК Балтика (@fcbaltika) <a href="https://twitter.com/fcbaltika/status/898278739070644224">17 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>