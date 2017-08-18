«Балтика» подписала контракт с бывшим вратарём «Тосно»

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Голкипер профессиональную карьеру начал в сезоне-2006. Выступал несколько лет за «Шинник», два сезона провёл в «Тосно» и год — в «Динамо» из Санкт-Петербурга. В Калининград Смирнов приехал из ФК «Тюмень», ворота которого защищал с 2015 по 2017 год.

«Балтика» заключила контракт с Артёмом Смирновым на один сезон с возможным продлением ещё на год, уточнили в пресс-службе.

Сейчас в заявке «Балтики» значатся два голкипера — Илья Лантратов и Евгений Помазан. Местный воспитанник и один из ведущих футболистов Михаил Барановский в конце прошедшего сезона получил травму и помочь команде в новом сезоне, по всей вероятности, не сможет.