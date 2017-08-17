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17 августа 2017, 15:04 | Футбол: Первый дивизион | Вести - Калининград

Футболист клуба Премьер-лиги продолжит карьеру в «Балтике»

Нападающий «СКА-Хабаровск» Кобялко продолжит карьеру в «Балтике».

Нападающий СКА-Хабаровск Кобялко продолжит карьеру в Балтике. Руководство клуба и 31-летний игрок достигли договорённости о досрочном расторжении контракта. Футболист присоединится к калининградской Балтике на правах свободного агента. Об этом сообщает официальный сайт хабаровской команды. ФК СКА-Хабаровск признателен Антону Кобялко за тот вклад который он внёс своей игрой и отношением к… Увеличить
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Руководство клуба и 31-летний игрок достигли договорённости о досрочном расторжении контракта. Футболист присоединится к калининградской «Балтике» на правах свободного агента. Об этом сообщает официальный сайт хабаровской команды.

«ФК “СКА-Хабаровск” признателен Антону Кобялко за тот вклад, который он внёс своей игрой и отношением к делу в решение задачи по выходу клуба в элитный дивизион российского футбола. Этот успех навсегда останется в истории нашего СКА», — говорится в официальном заявлении клуба.

В составе дальневосточной команды Кобялко провел 3 матча в РФПЛ и 24 игры в первенстве ФНЛ.
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Новости Первого дивизиона

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