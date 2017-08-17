Футболист клуба Премьер-лиги продолжит карьеру в «Балтике»

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Руководство клуба и 31-летний игрок достигли договорённости о досрочном расторжении контракта. Футболист присоединится к калининградской «Балтике» на правах свободного агента. Об этом сообщает официальный сайт хабаровской команды.

«ФК “СКА-Хабаровск” признателен Антону Кобялко за тот вклад, который он внёс своей игрой и отношением к делу в решение задачи по выходу клуба в элитный дивизион российского футбола. Этот успех навсегда останется в истории нашего СКА», — говорится в официальном заявлении клуба.

В составе дальневосточной команды Кобялко провел 3 матча в РФПЛ и 24 игры в первенстве ФНЛ.