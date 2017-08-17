Владимир Федотов назначен главным тренером «Оренбурга»
МОСКВА, 17 авг —
Р-Спорт. Владимир Федотов сменил Темури Кецбая на посту главного тренера клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Оренбург», сообщается на официальном сайте команды.
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Срок контракта с 51-летним Федотовым, который входил в тренерский штаб «Оренбурга» с 2015 по 2017 годы, не уточняется. Руководство клуба по взаимному соглашению сторон решило расторгнуть контракт с Кецбая, который возглавил команду в июне. «Оренбург» также покинули тренер Сосо Чедия и тренер по физподготовке Мичаел Мичаел.
«Ильшат Айткулов и Платон Захарчук остаются выполнять свои обязанности в качестве старшего тренера и тренера вратарей соответственно», — говорится в сообщении.
Федотов ранее возглавлял екатеринбургский «Урал», «Металлург-Кузбасс» (Новокузнецк).
«Оренбург» в сезоне-2016/17 занял 13-е место в Российской футбольной
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