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17 августа 2017, 13:10 | Футбол: Первый дивизион | Р-Спорт

Владимир Федотов назначен главным тренером «Оренбурга»

МОСКВА, 17 авг — Р-Спорт. Владимир Федотов сменил Темури Кецбая на посту главного тренера клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Оренбург», сообщается на официальном сайте команды.

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Срок контракта с 51-летним Федотовым, который входил в тренерский штаб «Оренбурга» с 2015 по 2017 годы, не уточняется. Руководство клуба по взаимному соглашению сторон решило расторгнуть контракт с Кецбая, который возглавил команду в июне. «Оренбург» также покинули тренер Сосо Чедия и тренер по физподготовке Мичаел Мичаел.

«Ильшат Айткулов и Платон Захарчук остаются выполнять свои обязанности в качестве старшего тренера и тренера вратарей соответственно», — говорится в сообщении.

Федотов ранее возглавлял екатеринбургский «Урал», «Металлург-Кузбасс» (Новокузнецк).

«Оренбург» в сезоне-2016/17 занял 13-е место в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ). В стыковых матчах за право выступать в РФПЛ в следующем сезоне «Оренбург» проиграл «СКА-Хабаровску». После 8 туров первенства ФНЛ текущего сезона оренбургская команда занимает 13-е место в турнирной таблице с 10 очками.

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