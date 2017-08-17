Владимир Федотов назначен главным тренером «Оренбурга»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Срок контракта с 51-летним Федотовым, который входил в тренерский штаб «Оренбурга» с 2015 по 2017 годы, не уточняется. Руководство клуба по взаимному соглашению сторон решило расторгнуть контракт с Кецбая, который возглавил команду в июне. «Оренбург» также покинули тренер Сосо Чедия и тренер по физподготовке Мичаел Мичаел.

«Ильшат Айткулов и Платон Захарчук остаются выполнять свои обязанности в качестве старшего тренера и тренера вратарей соответственно», — говорится в сообщении.

Федотов ранее возглавлял екатеринбургский «Урал», «Металлург-Кузбасс» (Новокузнецк).