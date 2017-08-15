ФК «Луч-Энергия» может уволить Константина Емельянова с поста главного тренера

Владивосток, 15 августа, PrimaMedia.

Новым главным тренером владивостокского «Луча-Энергии» после улаживания всех формальностей может стать словацкий специалист Жолт Хорняк, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на агентство «Р-Спорт».

По словам исполнительного директора «Луча» Александра Голубчикова, с высоким процентом вероятности Жолт Хорняк станет главным тренером команды, но контракт пока не подписан.

«Все-таки он — иностранный специалист, у нас с этим всегда проблема. Во всяком случае, мы рассчитываем, что после соблюдения всех формальностей Хорняк будет официально назначен главным тренером», — сказал Голубчиков.

Жолт Хорняк, которому в мае исполнилось 44 года, ранее в качестве тренера работал в чемпионате Армении.

После восьми туров чемпионата ФНЛ «Луч» занимает 16-е место в турнирной таблице, набрав лишь семь очков. В последней игре «желто-синие» на домашнем поле уступили «Сибири» 0:2.