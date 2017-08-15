«Луч» вернулся в пятёрку аутсайдеров после домашнего поражения

В Футбольной национальной лиге (ФНЛ) подвели итоги 8-го тура. После домашнего поражения от «Сибири» приморский «Луч» вновь вернулся в «зону вылета». Турнир единолично возглавила команда «Крылья Советов» из Самары, информирует РИА «Восток-Медиа».

К 8-му тура чемпионата в первом дивизионе определились явные фавориты и аутсайдеры. Помимо самарцев на виду находится «Енисей» из Красноярска, который накануне разгромил в Курске местный «Авангард» — 4:0. В авангарде таблицы также пребывают астраханский «Волгарь» и питерское «Динамо».

Среди аутсайдеров — «Тюмень», «Ротор», «Факел», «Авангард», «Зенит-2» и «Луч». Владивостокцы накануне проиграли на своём поле «Сибири» из Новосибирска — 0:2. Дублем отметился форвард гостей Роман Беляев.

«Луч» выступал в следующем составе:

Котляров, Празновски, Болжевич, Соблиров, Тихий, Фомин, Гелоян (Носов, 57), Килин, Маляка (Гордиенко, 64), Хлебородов (Мязин, 80), Бажев.

«Сегодня была стратегически важная игра, нужно было выигрывать, потому что у нас сложный календарь. По игре мне нечего сказать», — резюмировал наставник «жёлто-синих» Константин Емельянов.