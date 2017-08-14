Главным тренером ФК «Луч-Энергия» станет словак Хорняк — Голубчиков
МОСКВА, 14 авг —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Новым главным тренером владивостокского «Луча-Энергии» после улаживания всех формальностей станет словацкий специалист Жолт Хорняк, сообщил агентству «Р-Спорт» исполнительный директор дальневосточного клуба Александр Голубчиков.
После восьми туров чемпионата ФНЛ «Луч» занимает 16-е место в турнирной таблице, набрав лишь 7 очков.
«С высоким процентом вероятности Жолт Хорняк станет главным тренером команды, но контракт пока не подписан.
Хорняк, которому в мае исполнилось 44 года, ранее в качестве тренера работал в чемпионате Армении.
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