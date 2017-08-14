После восьми туров чемпионата ФНЛ «Луч» занимает 16-е место в турнирной таблице, набрав лишь 7 очков.

«С высоким процентом вероятности Жолт Хорняк станет главным тренером команды, но контракт пока не подписан. Все-таки он — иностранный специалист, у нас с этим всегда проблема. Во всяком случае, мы рассчитываем, что после соблюдения всех формальностей Хорняк будет официально назначен главным тренером», — сказал Голубчиков по телефону.

Хорняк, которому в мае исполнилось 44 года, ранее в качестве тренера работал в чемпионате Армении.