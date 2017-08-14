РФС запретил «Кубани» регистрировать новых игроков
ТАСС, 14 августа. Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) запретила краснодарской «Кубани», выступающей в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), регистрировать новых игроков до выплаты задолженности за расторжение контракта с бывшим вратарем команды Евгением Фроловым. Об этом сообщает
пресс-служба РФС.
Палата также обязала «Кубань» выплатить Фролову проценты за задержку выплат по контракту. Запрет на регистрацию новых футболистов может быть снят в случае, если краснодарский клуб исполнит свои обязательства перед Фроловым, который выступал за клуб с 2015 по 2016 год.
Палата приняла решение приостановить производство по делу болгарского футболиста Ивелина Попова в отношении «Кубани» о привлечении клуба к ответственности
Кроме того, палата удовлетворила заявление румынского футболиста Георге Букура о применении санкций в отношении ФК «Кубань» в связи с неисполнением решения палаты от 23 июня 2017 года, которое обязало «Кубань» в полном объеме выплатить спортсмену долги по зарплате за два полных месяца, за неиспользованный отпуск и за задержку выплаты задолженностей.
Также палата отказала нападающему Александру Прудникову в удовлетворении его требований к ФК «Оренбург» о взыскании задолженности по контракту. Ранее РФС обязала футболиста выплатить клубу задолженность по соглашению о расторжении контракта. Прудников перешел в «Оренбург» летом 2016 года, в конце января 2017 года контракт был расторгнут.
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