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14 августа 2017, 16:58 | Футбол: Первый дивизион | ТАСС

РФС запретил «Кубани» регистрировать новых игроков

ТАСС, 14 августа. Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) запретила краснодарской «Кубани», выступающей в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), регистрировать новых игроков до выплаты задолженности за расторжение контракта с бывшим вратарем команды Евгением Фроловым. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Палата также обязала «Кубань» выплатить Фролову проценты за задержку выплат по контракту. Запрет на регистрацию новых футболистов может быть снят в случае, если краснодарский клуб исполнит свои обязательства перед Фроловым, который выступал за клуб с 2015 по 2016 год.

Палата приняла решение приостановить производство по делу болгарского футболиста Ивелина Попова в отношении «Кубани» о привлечении клуба к ответственности из-за невыплаты игроку компенсации за расторжение контракта. Дело будет приостановлено до вступления в силу судебного акта, который находится в производстве арбитражного суда Краснодарского края, по иску Министерства физкультуры и спорта Краснодарского края, ЗАО «ИСК-Инвест», являющегося одним из акционеров клуба, и ФК «Кубань» к Попову о признании недействительной сделки с футболистом. Ранее арбитражный суд Краснодарского края отклонил требования акционеров «Кубани» и самого клуба о недействительности приложения к соглашению о расторжении трудового договора с Поповым, которое предусматривало выплату компенсации в пользу игрока в связи с увольнением. Попов выступал за «Кубань» с 2012 по 2015 год, после чего перешел в московский «Спартак», за который играет и сейчас.

Кроме того, палата удовлетворила заявление румынского футболиста Георге Букура о применении санкций в отношении ФК «Кубань» в связи с неисполнением решения палаты от 23 июня 2017 года, которое обязало «Кубань» в полном объеме выплатить спортсмену долги по зарплате за два полных месяца, за неиспользованный отпуск и за задержку выплаты задолженностей.

Также палата отказала нападающему Александру Прудникову в удовлетворении его требований к ФК «Оренбург» о взыскании задолженности по контракту. Ранее РФС обязала футболиста выплатить клубу задолженность по соглашению о расторжении контракта. Прудников перешел в «Оренбург» летом 2016 года, в конце января 2017 года контракт был расторгнут.
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Новости Первого дивизиона

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